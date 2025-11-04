Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Câmara de Fortaleza e Alece realizam minuto de silêncio pela morte do humorista Augusto Bonequeiro

Ex-diretor do Theatro José de Alencar, artista construiu uma carreira nos palcos e na televisão.

Escrito por
Bruno Leite bruno.leite@svm.com.br
(Atualizado às 12:46)
PontoPoder
Foto de Augusto Bonequeiro, falecido nesta terça-feira (4).
Legenda: Augusto Bonequeiro foi um Mestre do Teatro de Bonecos.
Foto: Reprodução / Mapa Cultural do Ceará.

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) e a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) realizaram, durante as sessões plenárias desta terça-feira (4), um minuto de silêncio pela morte do humorista pernambucano Augusto Bonequeiro.

A homenagem do Parlamento municipal foi deliberada após pedido do vereador Marcelo Tchela (Avante). No Legislativo estadual, o pleito foi apresentado pelo deputado estadual De Assis Diniz (PT).

O artista homenageado, que vivia no Ceará desde os anos 1980, foi diagnosticado com Alzheimer e morava em uma casa de repouso em Fortaleza. Ao que noticiou o Diário do Nordeste, a causa da morte ainda não foi confirmada.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Léo Suricate deixa a Alece e Professora Zuleide assume vaga na licença de Renato Roseno

teaser image
PontoPoder

Carla Ibiapina pede licença do mandato na Câmara de Fortaleza para tratamento de saúde

Diretor do Theatro José de Alencar entre 1986 e 1987, Augusto Bonequeiro construiu uma carreira nos palcos e na televisão. 

Na trajetória artística estão atrações como o programa “Bodega do Encrenca”, que ficou no ar por 20 anos na TV Jangadeiro (CE), além do programa “A hora do Chibata”, na TV Tambaú, em João Pessoa (PB), exibido por mais de 15 anos, conforme informações do Mapa Cultural. 

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Foto mostra Plenário da 13 de Maio durante votação na Alece.
PontoPoder

Alece aprova ‘CNH Popular’ para mulheres vítimas de violência e voucher para ida à delegacia

Projeto do Governo do Ceará começou a tramitar nesta terça-feira (4) e foi aprovado no mesmo dia.

Marcos Moreira
Há 17 minutos
Foto de Augusto Bonequeiro, falecido nesta terça-feira (4).
PontoPoder

Câmara de Fortaleza e Alece realizam minuto de silêncio pela morte do humorista Augusto Bonequeiro

Ex-diretor do Theatro José de Alencar, artista construiu uma carreira nos palcos e na televisão.

Bruno Leite
Há 46 minutos
Foto mostra Câmara Municipal de Meruoca durante sessão no plenário.
PontoPoder

TRE-CE anula cassação de vereadores do PSB em Meruoca por fraude à cota de gênero

Ação movida por suplentes alegava ausência de campanha eleitoral de candidatas no último pleito.

Marcos Moreira
Há 48 minutos
Foto de Carla Ibiapina, vereadora de Fortaleza e primeira-dama da cidade de Aquiraz.
PontoPoder

Carla Ibiapina pede licença do mandato na Câmara de Fortaleza para tratamento de saúde

Afastamento deve durar 120 dias, segundo pedido apresentado ao Legislativo da Capital.

Bruno Leite
04 de Novembro de 2025
Capitão Wagner veste uma camisa branca e concede entrevista ao PontoPoder
Inácio Aguiar

Wagner reafirma União Brasil na oposição e diz que quem quiser apoiar Elmano deve deixar o partido

O racha ocorre às vésperas da filiação do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio

Inácio Aguiar
04 de Novembro de 2025
Imagem mostra presidente da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura (CBPA), Abraão Lincoln Ferreira da Cruz, durante oitiva na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS - 2025 (CPMI - INSS), em 3 de novembro de 2025, antes de ser preso em flagrante acusado de mentir em depoimento.
PontoPoder

CPMI do INSS: presidente de entidade de pescadores é preso

Dirigente é suspeito de mentir em depoimento à comissão mista.

Redação
04 de Novembro de 2025
Imagem do plenário do Senado ilustra matéria sobre votação do PL que aumenta a isenção do Imposto de Renda.
PontoPoder

Senado deve votar isenção do IR nesta quarta-feira (5)

Projeto eleva faixa de isenção para quem recebe até R$ 5 mil por mês.

Redação
04 de Novembro de 2025
Imagem mostra sala de aula com diversos alunos sentados em suas carteiras, atentos a um professor que gesticula em frente ao quadro branco.
PontoPoder

Lula sanciona Sistema Nacional de Educação; saiba o que muda

Conhecida como 'SUS da Educação', medida altera gestão de educacional.

Carol Melo e Thatiany Nascimento
04 de Novembro de 2025
Foto montagem com as imagens de Alexandre Kalil, Juliana Brizola e Roberto Requião Filho
Inácio Aguiar

As apostas do PDT como lideranças após a saída de Ciro Gomes

Lideranças em Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul estão na lista do partido

Inácio Aguiar
04 de Novembro de 2025
Deputado Federal Moses Rodrigues (União)
Inácio Aguiar

Moses declara apoio a Elmano e expõe divisão na federação União Progressista no Estado

Declaração ocorre em meio à movimentação política com a filiação, na próxima quarta-feira (5), de Roberto Cláudio ao União Brasil

Inácio Aguiar
03 de Novembro de 2025
Mauro Cid durante audiência no STF, ao lado de seu advogado.
PontoPoder

Mauro Cid retira tornozeleira eletrônica para começar cumprir pena

Ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro recebeu a pena mais branda entre os condenados pelo STF por envolvimento na trama golpista.

Redação
03 de Novembro de 2025
Fotos mostram Léo Suricate discursando na Alece e Professora Zuleide, suplentes do Psol na Assembleia Legislativa do Ceará.
PontoPoder

Léo Suricate deixa a Alece e Professora Zuleide assume vaga na licença de Renato Roseno

Assembleia Legislativa do Ceará também registra retorno do deputado Simão Pedro nesta semana.

Marcos Moreira
03 de Novembro de 2025
foto do deputado Eduardo Bolsonaro em plenário.
PontoPoder

STF inicia julgamento de denúncia contra Eduardo Bolsonaro em 21 de novembro

Deputado foi denunciado por coação em processo pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

Redação
03 de Novembro de 2025
Elmano de perfil. É um homem branco e grisalho
Inácio Aguiar

Com apresentação de Elmano, Ceará representa o Nordeste em painel na COP30

Antes, governador terá agenda no Rio de Janeiro em evento preparatório para conferência internacional

Inácio Aguiar
03 de Novembro de 2025
Evento do PDT em auditório lotado com a presença de dirigentes do Partido no Ceará e gestores petistas Evandro Leitão e Elmano de Freitas.
Inácio Aguiar

Sem Ciro, PDT formaliza novos dirigentes e apoio aos governos do PT

Partido é aliado de Elmano de Freitas e Evandro Leitão, ambos petistas

Inácio Aguiar
03 de Novembro de 2025
Vereadores durante coletiva sobre a minuta do Plano Diretor de Fortaleza na Câmara Municipal, antes da audiência pública desta segunda-feira.
PontoPoder

Câmara anuncia grupo de trabalho técnico para analisar Plano Diretor de Fortaleza

Vereadores realizam audiência pública sobre o documento nesta segunda-feira (3).

Bruno Leite e Marcos Moreira
03 de Novembro de 2025
Mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Federal em Fortaleza
Inácio Aguiar

STJ nega habeas corpus a vereador ligado a 'Bebeto do Choró' investigado por esquema criminoso

Francisco Geovane é acusado de integrar organização que lavava dinheiro com apoio político e empresarial no interior do Ceará

Inácio Aguiar
03 de Novembro de 2025
Fotogramas de vídeo do deputado Danilo Forte, vitima de um acidente automobilístico, após a alta.
PontoPoder

'O carro capotou várias vezes na pista', conta deputado Danilo Forte sobre acidente

De alta médica, o parlamentar aproveitou a oportunidade para a agradecer o atendimento recebido no hospital.

Redação
02 de Novembro de 2025
Plenário do Senado Federal durante sessão deliberativa ordinária.
PontoPoder

Favoritismo ou voto casado? O que o histórico da disputa pelo Senado sinaliza para 2026

Oposição e base governista buscam estratégias para não dividir votos no pleito que contará com duas vagas de senador.

Marcos Moreira
02 de Novembro de 2025
Foto de policiais militares enfileirados
Inácio Aguiar

O fracasso nacional da segurança pública no Brasil

É preciso coordenação nacional e redefinição de papeis para atender o clamor da população

Inácio Aguiar
02 de Novembro de 2025