Câmara de Fortaleza e Alece realizam minuto de silêncio pela morte do humorista Augusto Bonequeiro

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) e a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) realizaram, durante as sessões plenárias desta terça-feira (4), um minuto de silêncio pela morte do humorista pernambucano Augusto Bonequeiro.

A homenagem do Parlamento municipal foi deliberada após pedido do vereador Marcelo Tchela (Avante). No Legislativo estadual, o pleito foi apresentado pelo deputado estadual De Assis Diniz (PT).

O artista homenageado, que vivia no Ceará desde os anos 1980, foi diagnosticado com Alzheimer e morava em uma casa de repouso em Fortaleza. Ao que noticiou o Diário do Nordeste, a causa da morte ainda não foi confirmada.

Diretor do Theatro José de Alencar entre 1986 e 1987, Augusto Bonequeiro construiu uma carreira nos palcos e na televisão.

Na trajetória artística estão atrações como o programa “Bodega do Encrenca”, que ficou no ar por 20 anos na TV Jangadeiro (CE), além do programa “A hora do Chibata”, na TV Tambaú, em João Pessoa (PB), exibido por mais de 15 anos, conforme informações do Mapa Cultural.