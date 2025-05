Troca no comando da Saúde da Gestão Evandro gera embates entre base e oposição na Câmara

A saída de Socorro Martins do comando da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) repercutiu na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) nesta terça-feira (20). A confirmação da mudança na titularidade da pasta foi feita pelo prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), que anunciou a superintendente do Instituto José Frota (IJF), dra. Riane Azevedo, para o cargo.

Vereadores de oposição afirmaram que a saída de Socorro Martins seria uma "desistência", enquanto parlamentares da base aliada a Evandro Leitão afirmaram que "motivo pessoal" levou a mudança. O colunista do Diário do Nordeste, Inácio Aguiar, relatou que a agora ex-secretária enviou mensagem a equipe da SMS dizendo que estava deixando a pasta "devido à questão familiar e estritamente pessoal".

"Ela achou que era momento de fechar seu ciclo como secretária de Saúde. A gente entende e a gente agradece. A Dra. Socorro pegou Fortaleza na situação mais crítica de saúde de todos os tempos e a gente agradece a ela", disse o líder do Governo, Bruno Mesquita (PSD).

Outros parlamentares aliados a Evandro Leitão também reforçaram o caráter 'pessoal' da mudança na titularidade da pasta. "Uma decisão pessoal como ela mesmo falou e a gente reconhece a ajuda, o trabalho dessa amiga de Santa Quitéria", afirmou Benigno Júnior (Republicanos).

Opositores da gestão municipal, no entanto, viram a mudança como indicativo negativo da gestão petista na Prefeitura. "Com pouco mais de 100 dias da gestão Evandro Leitão, a gente já tem a primeira desistência de um de seus quadros. A senhora Socorro Martins informa para a cidade que está desistindo em reger a Saúde de Fortaleza", disse Priscila Costa (PL), líder da oposição na Casa.

Marcelo Mendes (PL) concordou com a correligionária. "É a confirmação de que a secretária muito inteligentemente previu que o que está se construindo, administrativamente falando, não lhe daria as condições, os instrumentos e as ferramentas suficientes para resolver o problema, porque gestão transparente, rápida, ágil, eficaz e eficiente não é o forte do PT", disse.

Vice-líder do Governo, Professor Enilson rebateu as críticas dos colegas. "É salutar que haja essas mudanças para que a máquina melhor rode. Não podemos colocar isso enquanto uma fragilidade, uma fraqueza. Nós podemos ver isso em todos os governos", argumentou. "Se for para o encaixe e o crescimento administrativo de Fortaleza, que aconteçam mais (mudanças)".

Elogios à nova secretária de Saúde

Apesar dos entendimentos contrários sobre a saída de Socorro Martins, parlamentares tanto da situação como da oposição elogiaram a nova titular da Secretaria de Saúde, Riane Azevedo. Ela esteve à frente do Instituto José Frota (IJF) desde o início do mandato de Evandro Leitão, cargo que ocupou também, durante um período, nas gestões de Roberto Cláudio (PDT) e José Sarto (PDT).

"Uma pessoa que a gente já conhece, que a gente sabe da capacidade, que tem todos os predicados para realizar um ótimo trabalho à frente da Secretaria de Saúde. Desejo sucesso nessa missão difícil, árdua que é gerir a pasta da Saúde de Fortaleza", pontuou o vice-presidente da CMFor, Paulo Martins (PDT).

Professor Enilson reforçou que a nova secretária é uma "pessoa capacitada" e disse que "passos largos foram dados no IJF" sob a gestão dela. Vice-líder da Prefeitura, Professora Adriana Almeida (PT) ressaltou que Riane Azevedo "mostrou um serviço de qualidade" e que a escolha dela vem para "fortalecer as pastas" da gestão municipal.

Da oposição, Jorge Pinheiro (PSDB) elogiou a escolha, mas advertiu: "espero que a Prefeitura dê condições para a dra. Riane Azevedo fazer o trabalho dela".

Marcelo Mendes foi ainda mais crítico: "A próxima, vamos aguardar quantos dias ou meses ficará, também não fará uma boa gestão, porque não é sobre pessoas, é sobre uma estrutura, é sobre uma máquina e sobre a forma e a visão que o gestor tem da máquina", disse.

Crise na saúde

A saúde tem registrado os piores índices de avaliação entre as pastas da gestão, segundo indicam as pesquisas internas encomendados pelo próprio Paço. A área enfrenta uma crise desde o final da gestão de José Sarto, em 2024. Ao assumir a Prefeitura de Fortaleza, em janeiro, Evandro Leitão repetiu, em diferentes ocasiões, que herdou dívidas com fornecedores do antecessor.

No quinto mês de gestão, a Prefeitura ainda enfrenta dificuldades com a normalização da distribuição de medicamentos e pagamentos de profissionais, conforme mostrado pelo Diário do Nordeste. O Instituto José Frota continua a ser um gargalo, apesar da unidade ter conseguido resolver parte dos problemas que levou a uma crise profunda no final do ano passado.

Além disso, ainda há demanda requalificação de estruturas comprometidas que integram o sistema público de saúde do Município.