Tebet nega interferência de Lula na liberação de empréstimo à Argentina

A ministra do Orçamento e Planejamento Simone Tebet (MDB) negou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tenha interferido no empréstimo da Comunidade Andina de Fomento (CAF), do Banco de Desenvolvimento da América Latina, à Argentina. Conforme Tebet, o assunto foi resolvido internamente na pasta, e não teve quaisquer interferências. O Palácio do Planalto também negou a especulação.

A polêmica começou após o Estadão publicar que Lula atuou de forma direta na liberação do empréstimo, para facilitar a renegociação da dívida do país argentino com o Fundo Monetário Internacional (FMI). A informação é que isso impulsionaria a candidatura de Sergio Massa, apoiado pelo presidente Albero Fernández, que é aliado de Lula.

Segundo a reportagem do Estadão, Tebet teria recebido uma ligação de Lula. Segundo ela: "Lula não me ligou. Despachei com minha secretária encarregada, que disse que os demais países votariam a favor".

Empréstimo milionário

Em setembro, o CAF concedeu um empréstimo de 1 bilhão de dólares para a Argentina, país que sofre com uma crise econômica. O Brasil teve participação nisso pois possui 8,8% de capital no banco, sendo a quarta maior participação entre os países.

A controversário da participação brasileira foi compartilhada nessa terça-feira (3) e replicada nas redes sociais de Javier Milei, candidato argentino da extrema-direita. Ele lidera as pesquisas de intenção de voto, junto a Sergio Massa.