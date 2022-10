Tasso Jereissati parabeniza Lula pela vitória: 'eleição histórica que fortalece nossa democracia'

"Parabenizo o presidente Lula e o vice Geraldo Alckimin pela vitória nas urnas, em uma eleição histórica que fortalece nossa Democracia. Que ambos possam reunificar o País, com um Brasil desenvolvido, justo e humano", escreveu o parlamentar cearense.

No segundo turno, Tasso declarou apoio à candidatura de Lula. No último dia 24, o senador esteve reunido com empresários cearenses em Fortaleza e reafirmou o voto no petista.