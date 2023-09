STF retoma julgamento sobre marco temporal das terras indígenas nesta semana; veja placar até agora

O Supremo Tribunal Federal (STF) retoma, nesta quarta-feira (20), o julgamento sobre o marco temporal na demarcação de terras indígenas. No mês passado, os ministros já haviam se reunido para analisar o caso. Até agora, a maioria dos magistrados votou contra a aprovação.

A Corte volta a apreciar a tese jurídica que estabelece a regularização somente dos territórios originários ocupados até 5 de outubro de 1988, dia da promulgação da atual Constituição Federal. Caso seja aprovada, os povos originários ficam limitados a reivindicar apenas a posse de áreas ocupadas na data.

Em paralelo à retomada, o Congresso Nacional também pode retornar a discussão sobre o tema nesse mesmo dia. O projeto que institui o marco já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e, atualmente, avança no Senado Federal. O relator da proposta na Casa, o parlamentar Marcos Rogério (PL-RO), deseja pautar a votação do texto na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na mesma data em que está previsto o retorno do tema na Corte, conforme informações da CNN Brasil.

A prioridade pela decisão através de via legislativa foi tema de um pedido oficial do Governo do Mato Grosso ao STF. Na solicitação, o Estado sugeriu que os ministros aguardem a definição do Legislativo para julgar o assunto.

Placar de votação no STF

Até esta segunda-feira (18), o placar de votação é de 4 a 2 pela rejeição do marco, conforme votos do relator Luiz Edson Fachin e dos ministros Kassio Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Luís Roberto Barroso e André Mendonça.

Na Corte, votaram contra o marco temporal:

Edson Fachin;

Alexandre de Moraes;

Cristiano Zanin;

Roberto Barroso.

A favor:

Nunes Marques;

André Mendonça.

Restam apresentar voto os magistrados Luiz Fux, Dias Toffoli, Cármen Lúcia, o decano Gilmar Mendes e a presidente Rosa Weber — esta declarou que votará antes de se aposentar, em outubro.

Apesar de ter opiniões semelhantes, os ministros contrários à medida discordam em alguns aspectos. Por exemplo, Moraes propôs que fazendeiros que tenham ocupado, de boa-fé, terras indígenas recebam uma indenização pela demarcação, ou seja, a União pagaria para os ocupantes do território por entregar o local aos povos originários.

Hoje, quem ocupa essas terras tem direito a indenização por eventuais benfeitorias realizadas no território, mas a proposta do magistrado é que eles também sejam indenizados pelo valor da terra em si.

Zanin e Barroso concordam com o colega de que deve haver uma indenização, mas ela não pode impedir o procedimento de demarcação.

A decisão do STF deve nortear o parecer de 226 processos suspensos nas instâncias inferiores do Judiciário sobre o tema, conforme dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O resultado também pode contribuir para o Senado Federal deliberar ou não sobre o projeto aprovado pela Câmara.

O que é o marco temporal?

A tese jurídica defende que povos originários podem reivindicar somente a demarcação de terras já ocupadas ou disputadas por indígenas em 5 de outubro de 1988, data de promulgação da Constituição, conforme informações da Agência Câmara de Notícias. Ou seja, o marco temporal prega que as populações devem exigir somente a posse de áreas que já eram ocupadas por eles há 34 anos.

revogação do reconhecimento de terras indígenas já demarcadas. Somente no Ceará, todos os Caso seja aprovada pelo STF, a medida pode provocar, na prática, ade terras indígenas já demarcadas. Somente no Ceará, todos os 15 povos originários do Estado podem ser afetados , já que nenhuma dessas terras cearenses tinha processo demarcatório concluído antes de 1988.

A origem do marco temporal remonta a 2009, em um parecer da Advocacia-Geral da União (AGU) sobre a demarcação da reserva Raposa-Serra do Sol, em Roraima, quando o critério foi usado.

Quatro anos depois, a tese embasou o Tribunal Regional da 4ª Região (TRF-4) a conceder a posse de parte da Terra Indígena Ibirama-Laklanõ ao Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA).

O território, que se sobrepõe à Reserva Biológica do Sassafrás, no Estado, é disputado por indígenas Xokleng e agricultores. Na ocasião, o argumento usado foi que a área, de cerca de 80 mil m², não estava ocupada em 5 de outubro de 1988. No entanto, o povo Xokleng afirma que não estava na área no período porque havia sido expulso.

Em reação à decisão do TRF-4, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) enviou ao STF um recurso questionando o critério da Corte regional. Esta ação é a que está sendo analisada atualmente pelos ministros do Supremo.

A Terra Indígena Ibirama-Laklanõ foi demarcada em 2003, conforme a Agência Câmara de Notícias.