Indígenas do povo Tapeba.

Ceará

Demarcação física do território Tapeba, em Caucaia, chega ao fim nesta semana; entenda processo

Esta é a última das quatro terras indígenas do Ceará demarcadas em acordo de cooperação técnica firmado em 2023

Redação 24 de Setembro de 2025
Agente da Funai

Papo Carreira

Concurso Funai: inscrições para vagas temporárias são prorrogadas até o dia 20

Com a retificação, os inscritos terão o dia 21 de março como a data limite para efetuar o pagamento da taxa

Redação 07 de Março de 2025
FUNAI

Papo Carreira

Funai publica edital com 25 vagas temporárias e salários de até R$ 9 mil; saiba mais

As oportunidades são para cargos de analista e gestor

Renato Bezerra 30 de Janeiro de 2025
Advogado Weibe Tapeba sentado em mesa usando um cocar na cabeça

Ceará

Cearense Weibe Tapeba é indicado a comissão do STF que discutirá Marco Temporal de áreas indígenas

Por essa tese, os indígenas só teriam direito às terras que estavam em sua posse ou em disputa judicial no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal

Nícolas Paulino 15 de Outubro de 2024
Vista aérea da comunidade Pitaguary, entre Maracanaú e Pacatuba

Ceará

3 terras indígenas no CE já receberam limites físicos e povo Tapeba é o próximo; veja passo a passo

Colocação de marcos tem como objetivo impedir invasões e ocupações de pessoas não-indígenas

Nícolas Paulino 15 de Outubro de 2024

Ceará

Universidade Indígena com um polo por região do País está em discussão, diz ministra Sônia Guajajara

Proposta é descentralizar o ensino superior para povos originários; diretrizes para a Educação Básica indígena também devem ser atualizadas

Nícolas Paulino 20 de Dezembro de 2023

Ceará

4 terras indígenas podem ser demarcadas com cooperação entre Funai e Governo do Ceará; veja quais

Estabelecimento dos limites das terras busca proteger etnias contra invasões e ocupações por não-indígenas

Nícolas Paulino 01 de Novembro de 2023
Indígena de costas, observa a fachada do Supremo Tribunal Federal. STF retoma julgamento do marco temporal na demarcação de terras indígenas, em 20 de setembro de 2023

PontoPoder

STF retoma julgamento sobre marco temporal, nesta quarta (20), com voto de Fux; placar é de 4 a 2

O debate sobre o tema na Corte foi interrompido em agosto deste ano, após Luís Roberto Barroso apresentar voto

Redação 20 de Setembro de 2023
Imagem mostra Plenário do STF durante julgamento. Supremo Tribunal Federal (STF) retoma julgamento sobre o marco temporal na demarcação de terras indígenas no dia 20 de setembro de 2023

PontoPoder

STF retoma julgamento sobre marco temporal das terras indígenas nesta semana; veja placar até agora

Em paralelo à retomada, o Congresso Nacional também pode retornar a discussão sobre o tema na mesma data

Redação 18 de Setembro de 2023
Rosita Mascarenhas e filhas e Sydney Possuelo

País

Esposa e duas enteadas de Sydney Possuelo, ex-presidente da Funai, morrem em acidente de carro

A colisão frontal com uma carreta que transportava algodão ocorreu na tarde dessa terça-feira (6) em Goiás

Diário do Nordeste/Agência Brasil 06 de Setembro de 2023
