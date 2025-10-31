Esta é a última das quatro terras indígenas do Ceará demarcadas em acordo de cooperação técnica firmado em 2023
Com a retificação, os inscritos terão o dia 21 de março como a data limite para efetuar o pagamento da taxa
As oportunidades são para cargos de analista e gestor
Por essa tese, os indígenas só teriam direito às terras que estavam em sua posse ou em disputa judicial no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal
Colocação de marcos tem como objetivo impedir invasões e ocupações de pessoas não-indígenas
Proposta é descentralizar o ensino superior para povos originários; diretrizes para a Educação Básica indígena também devem ser atualizadas
Estabelecimento dos limites das terras busca proteger etnias contra invasões e ocupações por não-indígenas
O debate sobre o tema na Corte foi interrompido em agosto deste ano, após Luís Roberto Barroso apresentar voto
Em paralelo à retomada, o Congresso Nacional também pode retornar a discussão sobre o tema na mesma data
