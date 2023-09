Esposa e duas enteadas de Sydney Possuelo, ex-presidente da Funai, morrem em acidente de carro

A esposa e duas enteadas do ex-presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), Sydney Possuelo, morreram em um grave acidente de carro na rodovia BR-020, em Formosa, Goiás, no entorno do Distrito Federal. O caso ocorreu na tarde dessa terça-feira (5), em uma colisão com uma carreta que transportava algodão.

As vítimas são Rosita Mascarenhas Watkins, 64 anos, companheira de Possuelo, e as filhas dela, Karla Mascarenhas Watkins e Michelle Mascarenhas Watkins.

Um menino de 10 anos, neto de Rosita, também ocupava o carro, mas foi socorrido e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Formosa sem lesões graves.

Como foi o acidente?

O motorista da carreta, de 34 anos, que também saiu com vida, mas não quis ser socorrido ao hospital, disse aos bombeiros que estava na direção oposta ao carro, seguindo para Formosa, enquanto o veículo de passeio seguia rumo à Bahia. Os dois colidiram frontalmente, e a pista precisou ser limpa devido ao óleo derramado no local.

Segundo o Corpo de Bombeiros, Rosita era a passageira dianteira do veículo e foi encontrada presa às ferragens com múltiplas fraturas e sem sinais vitais.

Uma das filhas, de 47 anos, a que dirigia o carro, foi encontrada a três metros na pista após ser arremessada, também já sem vida. A outra filha, de 43 anos, estava na parte traseira esquerda e morreu presa às ferragens.

Funai lamenta mortes

Por nota, a Funai lamentou as mortes: “A Funai lamenta profundamente a perda e manifesta sua solidariedade aos familiares e amigos das vítimas diante dessa tragédia”.

Defensora dos direitos dos povos indígenas e ativista social, Rosita Mascarenhas trabalhou na Embaixada do Reino Unido por duas décadas. Atualmente, ela trabalhava na produção de um documentário internacional sobre a Amazônia e a trajetória de Sydney Possuelo.

Há sete anos era companheira de Possuelo, que além de ter sido ex-presidente da Funai nos anos 1990, é um dos principais sertanistas do país. Nos anos 1980, ele ajudou a instituir a política de não contato com povos isolados, adotada desde então pela Funai.

Para a presidenta da Funai, Joenia Wapichana, a perda de Rosita é inestimável. “Rosita era amiga de todos. Recebeu a gente na casa dela com amigos. Tinha a consideração de me ligar perguntando se eu estava bem, e dizia que podia contar com eles. Sempre foi muito atenciosa e solidária”, manifestou, no comunicado.

Rosita esteve com Joenia, pela última vez, em 28 de julho de 2023, em um evento convocado pelo Cacique Raoni Metuktire, na Aldeia Piaraçu (MT). Na ocasião, ocorreu o anúncio da aprovação dos estudos de Identificação e Delimitação da Terra Indígena Kapôt Nhĩnore, localizada nos estados do Pará e Mato Grosso.