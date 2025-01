Funai publica edital com 25 vagas temporárias e salários de até R$ 9 mil; saiba mais

A Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) lançou edital de processo seletivo simplificado com 25 vagas temporárias de nível superior. O documento foi publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira (30).

As oportunidades são para cargos de analista e gestor, com salários variando entre R$ 6.681,70 e R$ 9.047,00. Os aprovados serão lotados em Brasília, no Distrito Federal (DF).

Vagas por cargo:

Analista Ambiental: 10 vagas;

Analista Socioambiental: 10 vagas;

Analista em Georreferenciamento de Terras Indígenas: 1 vaga;

Analista em Regularização Fundiária de Terras Indígenas: 1 vaga;

Gestor em Licenciamento Ambiental: 2 vagas;

Gestor em Regularização Fundiária de Terras Indígena: 1 vaga.

Além da remuneração base, a FUNAI oferece os benefícios de: auxílio-alimentação no valor de R$ 1.000,00; auxílio-Transporte; e assistência pré-escolar.

Inscrições

As inscrições começam às 14 horas desta sexta-feira (31) e podem ser feitas até o dia 06 de março, exclusivamente pelo site do Instituto Access, que é a banca organizadora do processo. A taxa de inscrição é no valor de R$ 70,00 para analista e R$ 80,00 para gestor.

Segundo o edital, as provas objetivas e discursivas serão realizadas na data provável de 13 de abril de 2025. O resultado definitivo do processo seletivo está previsto para 30 de junho.

Os candidatos contratados estarão subordinados ao regime de contratação temporária, conforme Lei Federal nº 8.745/1993. O prazo de validade do certame será de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

