Resultado final do concurso do BNDES é divulgado; veja lista de classificados e cadastro de reserva

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou, nesta quinta-feira (30), o resultado final do concurso público de 2024. A classificação já está disponível no Diário Oficial da União, no site do BNDES e na página da Fundação Cesgranrio, organizadora do certame. Segundo o presidente do Banco, Aloizio Mercadante, os 150 candidatos aprovados serão convocados nos próximos dias. A seleção é a primeira após 12 anos.

Além das vagas imediatas, 750 candidatos foram aprovados para o cadastro de reserva. A previsão é de convocação de até 450 aprovados até dezembro.

Os selecionados ingressarão no banco sob um novo Plano de Cargos e Salários, que inclui 13 especialidades no cargo de Analista: Administração, Análise de Sistemas (Desenvolvimento e Suporte), Cibersegurança, Arquitetura-Urbanismo, Arquivologia Digital, Ciências Contábeis, Ciência de Dados, Comunicação Social, Direito, Economia, Engenharia e Psicologia Organizacional.

Aos aprovados que serão chamados nos próximos dias, o BNDES oferecerá um programa de integração, orientação e capacitação.

SOBRE O CONCURSO

O concurso de 2024 do BNDES resultou na aprovação de 900 candidatos, com uma média de idade de 35 anos. Desses, 249 foram selecionados para as vagas destinadas a pessoas negras, 111 para pessoas com deficiência (PCDs) e 540 para a ampla concorrência. As provas foram realizadas em todas as capitais do Brasil, com a aprovação de candidatos de 24 estados e do Distrito Federal.

O concurso também trouxe alterações nas políticas de cotas. Pela primeira vez, 30% das vagas foram destinadas a pessoas negras, uma mudança em relação ao concurso de 2012. O percentual de vagas para PCDs também foi ampliado de 5% para 15%, superando o mínimo legal.

SALÁRIO E BENEFÍCIOS

Os aprovados no certame terão um salário inicial de R$ 21.869,76 e jornada de trabalho de 35 horas semanais. Além dos benefícios previstos por lei, como assistência à saúde e previdência complementar, os selecionados poderão progredir na carreira conforme o desempenho.

O BNDES também oferece plano de participação nos lucros e resultados (PLR) e benefícios educacionais, como auxílio-babá, creche e apoio à educação básica.

