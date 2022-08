Simone Tebet anuncia Mara Gabrilli como vice na corrida presidencial

Mara Gabrilli Senadora e candidata a vice-presidente pelo PSDB

Um estado ou um país que é bom para a pessoa com deficiência, ele é maravilhoso para as pessoas 'normais'. Sou uma pessoa que tem compromisso com a justiça social, com o combate à fome. (...) Fico muito arrasada, triste, de ver um governo desdenhando da população negra, das mulheres, das meninas, da população indígena, da população LGBTQIA+. Desdenhando daquele que tem uma deficiência ou doença rara, desdenhando de idosos.".