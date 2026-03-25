Senado aprova misoginia como crime equivalente ao de racismo

0 Senado Federal aprovou, nesta terça-feira (24), a inclusão da misoginia entre os crimes de preconceito ou discriminação, previstos na Lei do Racismo. O projeto de lei seguirá para a Câmara dos Deputados.

Aprovado com 67 votos favoráveis e nenhum contra, o texto de autoria da senadora Ana Paula Lobato (PSB-MA) define a misoginia como “a conduta que exteriorize ódio ou aversão às mulheres”.

O projeto também inclui a expressão "condição de mulher" entre os critérios de interpretação da Lei do Racismo (Lei 7.716, de 1989).

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Pena de até 5 anos

Dessa forma, a prática de misoginia poderá resultar nas mesmas punições dadas a quem pratica preconceitos de cor, etnia, religião, e nacionalidade. A pena para esse tipo de crime é de dois a cinco anos de prisão, além de multa.

Pelo texto, estarão sujeitas a essas regras, por exemplo, a injúria ou ofensa à dignidade da mulher em razão de misoginia e a prática, indução ou incitação à discriminação ou preconceito por razões misóginas.

"A misoginia se traduz no ódio, na aversão, no desprezo extremo às mulheres, muitas vezes manifestado por meio de violência física, psicológica e difamação", destacou a senadora Thronicke (Podemos-MS), relatora do projeto.