Seminário Prefeitos 2025 discutirá impactos de emendas parlamentares

As emendas parlamentares são mecanismos importantes para promover o desenvolvimento das cidades e diminuir as desigualdades sociais no País. De acordo com o Portal da Transparência, entre junho de 2024 e maio de 2025, o país destinou R$ 28 bilhões em emendas parlamentares. No Ceará, essas emendas contribuem com a diminuição das disparidades regionais, pois a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025 foi aprovada com 783 emendas parlamentares, que integram um orçamento total estimado em R$ 41,3 bilhões para o estado.

Deste montante, está prevista uma destinação significativa para áreas essenciais como saúde, educação e segurança pública, com crescimento nos recursos dessas áreas em relação ao ano anterior (15% para saúde, 7,9% para segurança e 4,4% para educação). Os impactos das emendas parlamentares nas áreas essenciais para a população e sua formulação serão um dos principais temas do Seminário Gestores Públicos - Prefeitos 2025, nos dias 16 e 17 de junho, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza.

A temática será tratada em um painel específico, denominado “Emendas parlamentares: caminhos para ampliar recursos e garantir resultados”, que será destaque da programação no primeiro dia do Seminário.

O painel será mediado pelo jornalista Inácio Aguiar, editor de Política do Sistema Verdes Mares, com presenças dos palestrantes José Guimarães, deputado federal pelo PT e líder do governo na Câmara dos Deputados; Danilo Forte, deputado federal pelo União Brasil; e Luiz Gastão Bittencourt, deputado federal pelo PSD.

Também haverá as palestras “Orçamento Federal 2025 e Emendas para o Estado do Ceará”, proferida por Helder Rebouças, Consultor de Orçamentos do Senado Federal; e “Aspectos principais das transferências especiais (emendas pix)”, com Waldemir Paulino Paschoiotto, Secretário Adjunto da Secretaria de Relações Institucionais do TCU.

“Compreender e estar informado sobre funcionamento e a importância das emendas parlamentares é um aspecto muito relevante da administração pública. Afinal, boa parte dos recursos que trazem benefícios para os municípios, não só do Ceará, mas de todo o país, vêm das emendas parlamentares. E neste Seminário teremos nomes expressivos da política estadual e federal para debater essa temática fundamental para a gestão das cidades”. Ruy do Ceará Filho Superintendente do Sistema Verdes Mares

Hotéis parceiros

A organização do XIII Seminário Gestores Públicos - Prefeitos 2025 firmou parceria com hotéis de Fortaleza, para fortalecer a rede de recepção aos visitantes que virão de outras cidades para participar do evento. Os estabelecimentos oficiais do Seminário são: Hotel Sonata, Hotel Gran Marquise, Oásis Hotel, Bristol Guararapes Hotel, Villa Mayor, Gran Mareiro Hotel e Mareiro Beira-Mar.

Inscrições gratuitas

As inscrições para o XIII Seminário Gestores Públicos - Prefeitos 2025 são gratuitas. Para participar do evento, que vai reunir deputados, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários, gestores e outras autoridades públicas, basta acessar o endereço eletrônico do Seminário, clicar em “Inscreva-se” e fornecer alguns dados pessoais. O Seminário é promovido pelo Sistema Verdes Mares, Instituto Future e Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece), com realização da Prática Eventos.

Serviço

XIII Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos

16 e 17 de junho, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza

Inscrições e informações: https://gestorespublicos.com.br/