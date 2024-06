Seminário Prefeitos 2024: gestores apontam ações para gerar empregos e movimentar renda nas cidades

A expectativa de prefeitos e prefeitas presentes no XII Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos Ceará 2024, nesta segunda-feira (17), é de compartilhar experiência para enfrentar o que consideram um dos maiores desafios da gestão pública: a geração de emprego e renda.

O tema é, inclusive, uma das maiores demandas da população dos municípios cearenses. O assunto perde apenas para Saúde na lista de prioridades dos cearenses, segundo pesquisa do Instituto Opnus divulgada com exclusividade pelo Diário do Nordeste em abril.

Veja também PontoPoder Seminário Prefeitos 2024: gestores firmam pacto para capacitar servidores de todas as cidades do CE PontoPoder Seminário Prefeitos 2024 realiza minuto de aplausos em homenagem ao conselheiro Alexandre Figueiredo

"Uma das maiores demandas que nós temos hoje em todo o nosso Estado é a da geração de emprego", ressalta o prefeito de Redenção, Davi Benevides (PSB). "Hoje eu não tenho dúvidas que qualquer pesquisa de opinião pública que nós fazemos, em qualquer lugar, em qualquer cidade do estado do Ceará, a geração de emprego tem - se não tiver liderado -, está entre as três primeiras".

Prefeito de Horizonte, Nezinho Farias (PSB) concorda e pontua que essa não é uma demanda exclusiva da população cearense. "Emprego e renda sempre é um desafio no país inteiro. Lógico que alguns municípios têm mais, outros menos", argumenta.

O governador Elmano de Freitas (PT) citou o tema durante a palestra de abertura do Seminário Prefeitos 2024 e enfatizou os resultados positivos que o Ceará tem tido nos últimos anos. "É importante saber que, desde janeiro de 2023 até agora, o estado do Ceará criou — não estou falando de Governo, estou falando o Estado, que é setor público e privado. Temos que valorizar os empreendedores do Ceará — os grandes, os médios e especialmente os pequenos empresários, porque estes geram emprego no Ceará. Geramos 70 mil empregos novos no Ceará nos mais variados setores do Ceará. (...) O saldo positivo é de praticamente 70 mil empregos", detalhou o governador.

Veja também PontoPoder Seminário Prefeitos 2024: os desafios para a criação de emprego e renda nos municípios cearenses

Prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT) também falou sobre a geração de emprego e renda durante a mesa de abertura do evento. Ele elencou programas executados durante a gestão como o "Fortaleza Capacita", os programas de crédito orientado, como o "Nossas Guerreiras", e ações de incentivo a microempreendedores, como o "Costurando Futuro". "Isto está preparando nossa gente para o mercado de trabalho e dando oportunidades para o crescimento pessoal", pontuou.

O investimento em riquezas da cidade foi o caminho adotado pelo prefeito de Baturité, Herberlh Mota (Podemos), para incentivar o empreendedorismo. Ele cita o projeto "Baturité, meu lugar é aqui". Nele, um dos focos é o Café da Sombra.

"É uma cultura que nós temos. Só existem duas regiões no Brasil que produzem o nosso tipo de café. Um é no Pernambuco e a outra, no Ceará. No Ceará, na região do Maciço de Baturité. A gente tem fortalecido o pequeno negócio, até por entender que é nos municípios onde tudo acontece", explica.

Prefeita de Barreira, Dra. Auxiliadora (PSD) falou sobre a importância de combinar o incentivo à geração de emprego e renda e programas de distribuição de renda. "O programa Ceará Sem Fome é imprescindível para a vida do nosso povo, porque diminui a carência, a vulnerabilidade alimentar, promove a maior segurança alimentar. Esse e outros projetos devem ser incentivados para que a nossa população, principalmente a mais carente, não sofra tanto com a falta de renda", citou.

Veja também Inácio Aguiar Roberto Cláudio abordará governança e inovação no Seminário de Gestores 2024 Inácio Aguiar Seminário de gestores públicos vai destacar governança digital e desenvolvimento sustentável

Debate sobre gestão pública

Durante este primeiro dia do Seminário Prefeitos 2024, os gestores também aproveitaram para se atualizar sobre o cenário político em outros municípios, boas práticas e mudanças na legislação. Prefeito de Santana do Cariri, Samuel Cidade (PT) disse que o evento permite troca de experiência exitosas entre as prefeituras.

"É uma grande oportunidade que nós gestores estamos tendo aqui, nessa 12ª edição do Seminário de Gestores, onde há grande troca de informações, de experiências exitosas que os colegas têm, e a gente vem aqui pra aprender mais e levar isso para os nossos munícipes, pra gente modernizar cada vez mais a nossa gestão e os nossos municípios", ressaltou.

Legenda: Abertura do Seminário Prefeitos 2024 aconteceu nesta segunda-feira Foto: Fabiane de Paula

Já o prefeito de Acopiara, Antônio Almeida (MDB), destacou a oportunidade para se atualizar sobre mudanças tecnológicas que facilitem o desempenho das administrações.

"Estou muito sintonizado, muito atento a todas as novidades, porque a coisa muda muito rápido, da noite para o dia, as coisas estão mudando. Então, a gente precisa acompanhar essas mudanças. São novas tecnologias que estão aparecendo, novas leis", afirmou.

Primeira vez no Seminário, a prefeita de Brejo Santo, Gislaine Landim (PSB), apontou o evento como oportuno por coincidir com a pré-campanha eleitoral e trazer palestras importantes sobre o tema, principalmente no que diz respeito à utilização de recursos públicos no período.

"O seminário vem de encontro a todo esse momento que a gente está vivendo, de pré-candidatura, de eleições municipais. Por outro lado, também vai auxiliar muito os gestores, todo o cuidado que a gente deve ter com o dinheiro público, com a nossa gestão", frisou.

Para o prefeito de Mombaça, Orlando Benevides (MDB), o encontro permitiu compartilhar uma "série de soluções governamentais" que irão contribuir com as prefeituras e câmaras municipais.

"Eu ouvi algumas coisas interessantes, principalmente na área da Educação e da governança, e espero sair com algumas boas ideias daqui", acrescentou.

Diálogo com outros entes

O diálogo com outros entes também esteve entre as pautas dos mandatários. Foi o caso, inclusive, do prefeito interino de Amontada, Jonas Pinheiro (MDB), que aproveitou o evento para fortalecer o diálogo com o Governo Federal e Estadual para que pleitos do município sejam atendidos.

"Estamos aqui para ver se a gente consegue o apoio do Governo do Estado, do Governo Federal, para poder dar uma arrumada em nosso município, que está precisando muito. Nós estamos aqui mais para poder colher alguma coisa que possa nos ajudar a dar uma, vamos dizer assim, uma força maior para o município que está precisando de tudo nesse momento", alegou.

A pactuação entre as três esferas do Poder Executivo foi um dos destaques da fala do ministro Camilo Santana (PT), do Ministério da Educação, para pactuar políticas educacionais nas cidades.

"O nosso compromisso é garantir para os municípios de todo Brasil, novas escolas, novas creches, ônibus escolares, terminar as obras paralisadas e garantir que as obras em andamento não sejam interrompidas por falta de recursos. Todas essas políticas só são possíveis se estivermos juntos, em parceria com Estados e municípios, porque quem executa a política na ponta são vocês, prefeitos e prefeitas", afirmou o ministro por meio de vídeo.