Seminário de gestores públicos vai destacar governança digital e desenvolvimento sustentável

Consolidado no calendário dos eventos de gestão pública na região Nordeste e no Brasil, o Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos Ceará 2024, promovido pelo Sistema Verdes Mares, em parceria com a Prática Eventos e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, vai acontecer nos dias 17 e 18 de junho deste ano, no Centro de Eventos do Ceará.