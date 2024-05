Roberto Cláudio abordará governança e inovação no Seminário de Gestores 2024

Os desafios dos municípios cearenses nas áreas de Governança, Inovação e Sustentabilidade, em meio a uma realidade de arrocho orçamentário, serão abordados pelo ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), no Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos Ceará 2024.

Consagrado na agenda nacional de eventos sobre gestão pública, o Seminário é promovido pelo Sistema Verdes Mares em parceira com a Prática Eventos e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE).

Em sua 12ª edição, o Seminário, que ocorre nos dias 17 e 18 de junho, vai destacar temas como governança digital nos municípios, desenvolvimento sustentável e aspectos que envolvem o ano eleitoral, de interesse dos prefeitos e gestores públicos na Capital e no Interior.

Com a experiência de ter gerido a maior cidade do Nordeste por 8 anos, Roberto Cláudio deve apontar, na conferência, caminhos para os prefeitos em rubricas que demandam atenção crescente das autoridades.