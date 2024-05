Vice-governadora vai defender impulsionamento de lideranças femininas no Seminário de Gestores 2024

A presença maior das mulheres nos espaços de poder é um desafio para a sociedade brasileira e se tornou uma causa liderada por importantes personalidades. Atual e urgente, o assunto será tema da palestra da vice-governadora Jade Romero (MDB) no Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos Ceará 2024.

Em sua 12ª edição, o Seminário vai destacar temas como governança digital nos municípios, desenvolvimento sustentável e aspectos que envolvem o ano eleitoral, de interesse dos prefeitos e gestores públicos na Capital e no Interior. Clique aqui para fazer sua inscrição gratuita

Eleita para um mandato de quatro anos na chapa do governador Elmano de Freitas (PT) na Eleição de 2022, Jade Romero ocupa a Secretaria das Mulheres no governo do Estado.

Na conferência, ela deve apresentar as políticas de gênero do governo do Estado e abordar os desafios dos municípios para impulsionar lideranças femininas na política.

A relevância do tema faz o Seminário de Gestores Público ter uma programação especial dedicada às mulheres.