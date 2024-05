Prefeito Sarto vai apresentar o plano de governança de Fortaleza no Seminário de Gestores 2024

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), vai mostrar os principais projetos em execução na gestão municipal e detalhar o plano de governança da Prefeitura de Fortaleza na 12ª Edição do Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos Ceará 2024. O gestor da maior cidade do Nordeste é mais uma presença confirmada no evento deste ano.

Consolidado no calendário nacional de eventos sobre gestão pública, o Seminário é promovido pelo Sistema Verdes Mares em parceira com a Prática Eventos e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE).

A conferência do prefeito de Fortaleza é um dos pontos centrais do debate entre gestores públicos e especialistas. Sarto deverá mostrar a experiência de Fortaleza na mobilidade urbana, ações em educação e Saúde e detalhes do planejamento da cidade a longo prazo.

O planejamento urbano e o desenvolvimento sustentável, por sinal, são dois temas em evidência neste ano, momento em que o Brasil acompanha a tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul. O País inteiro está debatendo formas de proteção ao meio ambiente e medidas para evitar episódios como o que assola o território gaúcho.

Além disso, o ano eleitoral reveste o seminário de mais relevância para os prefeitos com as peculiaridades que envolvem a preparação para o embate nas urnas e a transição de governos.