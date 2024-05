Presidente do BNB é confirmado como palestrante do Seminário de Gestores Públicos

O presidente do Banco do Nordeste (BNB), Paulo Câmara, foi confirmado como um dos palestrantes do Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos Ceará 2024, promovido pelo Sistema Verdes Mares, em parceria com a Prática Eventos e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará. O evento será realizado nos dias 17 e 18 de junho, no Centro de Eventos do Ceará.

Câmara abordará em sua participação o tema "Finanças Verdes na prática - Estratégias do Banco do Nordeste no apoio a investimentos sustentáveis".

Em sua 12ª edição, o evento destacará, principalmente, assuntos como governança digital nos municípios, desenvolvimento sustentável e aspectos que envolvem o ano eleitoral, de interesse dos prefeitos e gestores públicos.

Inscrições são gratuitas

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no site do evento.

O Seminário se tornou uma reunião de gestores municipais, estaduais e federais e especialistas nos setores público e privado, em uma troca de informações e conhecimento capaz de ajudar os municípios a superarem os desafios da governança e o atendimento às demandas da população.

O ano eleitoral, por sinal, reveste o Seminário de mais relevância para os prefeitos por ser este um ano eleitoral com as peculiaridades que envolvem a preparação para o embate nas urnas e a transição de governos.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil