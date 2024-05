Na abertura do Seminário dos Prefeitos, governador vai reforçar parceria entre Estado e municípios

O governador do Estado do Ceará, Elmano de Freitas (PT), dará a conferência de abertura do Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos Ceará 2024, que acontecerá nos dias 17 e 18 de junho no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. O governador vai apresentar os principais projetos da gestão estadual, como o Ceará sem Fome, e fará uma abordagem sobre governança pública e a relação entre o governo do Estado e os municípios cearenses.

Consolidado no calendário nacional de eventos sobre gestão pública, o Seminário é promovido pelo Sistema Verdes Mares em parceira com a Prática Eventos e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE) e reúne os principais gestores públicos do Ceará e especialistas de todo o Brasil.

Em sua 12ª edição, o evento deve destacar neste ano principalmente temas como governança digital nos municípios, desenvolvimento sustentável e aspectos que envolvem o ano eleitoral, de interesse dos prefeitos e gestores públicos. Veja também Inácio Aguiar Seminário de gestores públicos vai destacar governança digital e desenvolvimento sustentável

Como tem sido tradição, a conferência inicial do evento é feita pelo governador do Estado, destacando sempre a necessidade de aperfeiçoamento das gestões públicas e os caminhos para parcerias sólidas entre o Estado e os 184 municípios cearenses.

Neste ano, por sinal, o tema está ainda mais relevante no País diante da tragédia que se abateu sobre o Rio Grande do Sul, causada pelas enchentes. A cooperação entre o poder público nos três níveis - municipal, estadual e federal – e a iniciativa privada será fundamental para a recuperação do Estado gaúcho. As iniciativas inovadoras que venham a ser desenvolvidas beneficiam, evidentemente, todos os estados brasileiros. Este, com certeza, será um dos assuntos mais abordados na edição deste ano.

Além disso, o ano eleitoral reveste o seminário de mais relevância para os prefeitos com as peculiaridades que envolvem a preparação para o embate nas urnas e a transição de governos.