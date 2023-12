Sarto diz que teve só uma reunião com Elmano e defende ‘relação administrativa’ mais fluida em 2024

Após um ano de embates constantes entre as gestões da Prefeitura de Fortaleza e o Governo do Ceará, o prefeito da Capital, José Sarto (PDT), defendeu uma “relação administrativa” mais fluida entre ele e o governador Elmano de Freitas (PT) no próximo ano. O pedetista ressaltou que teve apenas uma reunião com o chefe do Executivo do Estado durante todo o ano de 2023.

Sarto comentou sobre a relação com o petista durante entrevista, nesta sexta-feira (29), ao PontoPoder, durante visita ao Sistema Verdes Mares.

Ao longo do primeiro semestre, o prefeito reclamou, em diversas ocasiões, sobre a dificuldade de diálogo com o governador. Em resposta, Elmano rebateu informando que planejava receber os prefeitos somente no segundo semestre, após atender deputados federais e estaduais. O que de fato ocorreu.

Em 2 de agosto, Elmano e Sarto tiveram um encontro no Palácio da Abolição, sede do Governo do Ceará. Contudo, o pedetista diz que essa foi a única reunião entre os dois.

José Sarto (PDT) Prefeito de Fortaleza “Tivemos uma reunião em agosto e, evidentemente, a agenda do governador é muito cheia. O primeiro ano de governo sempre é um ano muito complicado, mas nós não tivemos nenhuma conversa depois daquela de agosto, mas eu compreendo que é pela agenda que é imposta para o primeiro ano de qualquer governante”

Apesar das poucas conversas entre os dois, o pedetista avalia que a relação já evoluiu, se comparada a outros momentos. "Acho que terminou (o ano) melhor", ressaltou.

Para 2024, Sarto tem planos de uma relação mais “fluida” com o governador. "Passadas tantas emoções, como diz Roberto Carlos... Na verdade, pela estatura que tem o governador Elmano, eu espero que a relação administrativa possa fluir mais naturalmente, até porque temos parcerias que são de interesse da cidade. Não é o prefeito Sarto, é a cidade de Fortaleza”, reforçou o mandatário.

Embates

Desde que Elmano tomou posse, em janeiro deste ano, os gestores entraram em trocas de acusações públicas em diversas ocasiões. Uma das primeiras situações ocorreu já em fevereiro, quando o prefeito defendeu a “repactuação” entre a Prefeitura, o Estado e o Governo Federal sobre o financiamento do Instituto Doutor José Frota (IJF).

Em março, nova troca de farpas ocorreu quando Sarto atribuiu o aumento das passagens de ônibus da Capital ao fim de um subsídio do Governo do Estado. Já no segundo semestre, a conclusão da obra da Ponte dos Ingleses e o surgimento de uma mancha no mar da Praia de Iracema por conta esgoto despejado no local colocou as duas gestões em rota de colisão.

O Diário do Nordeste procurou a assessoria do governador Elmano de Freitas sobre as declarações de Sarto. A matéria será atualizada se houver resposta.