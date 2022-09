Sargento Reginauro vira réu por crimes militares e suposta participação no motim policial em 2020

O vereador de Fortaleza, Sargento Reginauro (União Brasil), virou réu pelos crimes militares de motim, incitamento, aliciação para motim, omissão de lealdade e inobservância de lei, regulamento ou instrução.

A Justiça recebeu a denúncia do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) contra o parlamentar, nesta quarta-feira (14), por suposta participação no motim de agentes de segurança pública do Ceará em 2020. Com a decisão, Reginauro tem até 10 dias, após citação, para responder à acusação.

O Diário do Nordeste tentou entrar em contato com Sargento Reginauro, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria. O vereador é candidato a deputado estadual.

O documento, assinado pelo juiz Roberto Soares Bulcão Coutinho, da Vara da Justiça Militar de Fortaleza, destaca a transmissão ao vivo, realizada por Reginauro já no dia seguinte à ocupação do 18° Batalhão de Polícia Militar (BPM), na qual criticou a determinação judicial que proibia a participação das associações de militares em manifestações de caráter sindical.

"Logo após seu desligamento da APS [Associação dos Profissionais da Segurança], o militar da reserva remunerada foi até o 18º BPM para se agregar aos demais componentes do movimento paredista, com o intuito de fortificar a ação dos agentes públicos militares, agindo assim contra ordem do Comando-Geral da PMCE", diz o documento.

"Além de incitar a participação dos colegas de farda, o denunciado aquartelou-se nos prédios do 12° e 18° BPM, onde estavam agentes públicos militares armados, exercendo a papel de um dos líderes do movimento, valendo-se, portanto, da influência que tinha sob colegas de farda que ali se amotinavam", destaca a peça.

A denúncia diz ainda que "enquanto os agentes públicos militares estavam revoltados nos quartéis, a população cearense ficava a mercê dos criminosos, em plena época carnavalesca, levando como consequência da falta de policiamento ostensivo, a um exorbitantemente da prática de crimes violentos e letais no estado do Ceará, sendo necessária a intervenção da União para que iniciasse operação de Garantia da Lei e da Ordem, o envio de militares federais para assegurar a segurança dos cearenses".

A ação contou com interceptação telefônica, quebras de sigilos bancário e fiscal e depoimentos testemunhais.