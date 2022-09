Roberto Cláudio compara sua campanha com a de Cid Gomes em 2006 e minimiza apoio a Camilo

O candidato ao Governo do Ceará Roberto Cláudio (PDT) minimizou o apoio do senador Cid Gomes (PDT) à campanha do ex-governador Camilo Santana (PT) para o Senado Federal. Segundo Roberto Cláudio, "não há nenhum fato novo" no anúncio e ressaltou que o "senador já havia manifestado anteriormente" o apoio ao candidato petista.

Cid participou pela primeira vez de eventos da campanha eleitoral de 2022 neste sábado (2), quando manifestou apoio à candidatura à presidente do irmão Ciro Gomes (PDT) e à candidatura de Camilo Santana. O PDT, por sua vez, tem na coligação a candidata a senadora, Érika Amorim (PSD).

O senador aproveitou para afirmar que pretende "se preservar para o segundo turno" e que ainda tem esperança de que a relação entre PT e PDT - que romperam ainda na pré-campanha para o Governo do Estado - possa ser "reatada no segundo turno".

Apesar desta ausência de Cid na disputa estadual no primeiro turno, Roberto Cláudio afirmou que está "incorporando boa parte do legado dele" durante a campanha do PDT para o Governo.

Roberto Cláudio Candidato ao Governo do Ceará "O mais importante é que essa eleição deste ano tem muito a ver com a primeira eleição dele (Cid) em 2006. Ele não era um candidato do Governo, era o candidato que estava propondo um ciclo novo. Um ciclo de práticas novas que pudessem romper com um certo conformismo, uma certa lentidão na condução de políticas públicas, que pudesse até garantir e fortalecer o que tava bom, mas corrigir o que tava ruim".

A declaração foi feita na manhã desta segunda-feira (5) durante caminhada pelo bairro Pici, em Fortaleza. No evento, o candidato esteve acompanhado de parlamentares do PDT e de partidos aliados que concorrem a uma vaga na Câmara Federal ou na Assembleia Legislativa em 2022.

Legenda: Roberto Cláudio participou de caminhada no bairro Pici, em Fortaleza, nesta segunda Foto: SVM

Candidato ao Senado

Apesar de nos bastidores, deputados do PDT que buscam a reeleição levantarem a possibilidade de votar em Camilo Santana, Roberto Cláudio afirmou que "nenhum candidato chegou a manifestar oficialmente ao partido esse tipo de desejo".

"A gente sabe que tem um ou outro que tem uma relação mais próxima com o candidato Camilo, mas a orientação do partido a todos os nossos candidatos é que a nossa coligação tem uma candidata ao senado que é Érika Amorim", ressalta.

Cid Gomes não foi a primeira liderança pedetista a anunciar apoio a Camilo Santana. Prefeito de Sobral e irmão mais novo de Cid e Ciro, Ivo Gomes já havia anunciado o apoio ao candidato petista. Ivo chegou, inclusive, a afirmar que não fará campanha para Roberto Cláudio em Sobral, cidade que governa e berço político dos irmãos Ferreira Gomes.

