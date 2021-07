Recém-eleitos, pelo menos 13 vereadores da Capital já articulam candidatura em 2022

Apesar de faltar ainda mais de um ano para a próxima disputa, esses movimentos já mexem com as estruturas partidárias. Os grupos tendem a aproveitar a popularidade de determinados vereadores para lançar candidaturas na esperança de turbinar a votação das chapas e facilitar o alcance dos objetivos.

Repetir as candidaturas a cada dois anos acaba sendo um processo natural, no entender de especialistas. Por vezes, o parlamentar nem tem pretensões reais de eleição.

Ele usa o pleito de deputado como uma espécie de "teste" para firmar ou testar o próprio nome junto ao eleitorado -, aproveitando que não perderá o mandato em caso de derrota.

É o que sustenta o cientista político e professor da Universidade Federal do Ceará, Cleyton Monte. O pesquisador observa ainda que os trabalhos na Câmara tendem a diminuir durante as campanhas, visto que "todos os vereadores, candidatos ou não, se dedicam para eleger os aliados".

Legenda: Presidente da Câmara, Antônio Henrique (PDT) deverá concorrer a um cargo na Assembleia Legislativa Foto: Kid Junior

Nomes do PDT

Com 12 vereadores exercendo mandatos atualmente, o PDT deve lançar ao menos três candidatos, entre eles o atual presidente da Casa, Antônio Henrique. Além dele, estão postos os nomes de Júlio Brizzi e Paulo Martins como possibilidade.

Brizzi se coloca à disposição do partido, e destaca que a decisão será tomada pelo grupo que inclui o senador Cid Gomes e o ex-candidato à Presidência da República Ciro Gomes.

Exercendo terceiro mandato na Câmara, Cláudia Gomes (DEM) também deve se colocar no pleito do ano que vem, ainda indefinido para qual casa legislativa. Da mesma forma, Jorge Pinheiro (PSDB) já conversa com a sigla para organizar campanha.

Único parlamentar do PSL na Casa, Marcelo Lemos aguarda uma posição do partido e poderá tentar assento na Assembleia.

Vice-presidente da sigla em Fortaleza, o parlamentar não se coloca na oposição ao prefeito José Sarto (PDT). Lemos já foi convidadado para integrar os quadros do PSB, que aguarda a decisão.

Oposição se articula