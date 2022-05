PT lança chapa Lula-Alckmin para as eleições de 2022

O Partido dos Trabalhadores lança oficialmente, na manhã deste sábado (7), a chapa que reúne o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) para a campanha eleitoral de 2022. O evento acontece na capital paulista e não conta com a presença do ex-tucano que, diagnosticado com Covid-19, participa do ato por vídeo.

O evento começou às 10h, no Expo Center Norte, em São Paulo.Com os direitos políticos recuperados após prisão na Lava Jato, o petista consolidou uma aliança no campo da centro-esquerda - com PSB, PCdoB, PSOL, Rede, PV e Solidariedade. A dobradinha com o ex-adversário político, a despeito da resistência na esquerda do PT, foi bancada por Lula.

Alckmin deu início a sua fala, exibida em um telão, esclarecendo estar com sintomas leves da Covid, graças ao poder dos imunizantes contra a infecção. "Fui diagnosticado com Covid, mas não fui pego desprevenido graças a vacinas e ao sistema público de saúde. Queria muito estar aí com vocês", começou o pré-candidato.

"Nenhuma divergência do passado, nenhuma diferença do presente, nenhuma disputa de ontem, de hoje ou de amanhã, nada servirá de razão, desculpa ou pretexto para que eu deixe de apoiar ou defender com toda a minha convicção a volta de Lula a presidência do Brasil e é com muito orgulho que faço isso", disse.

Ele criticou o governo atual, classificando-o de irresponsável, e declarou ser um parceiro ideal de Lula para uma gestão democrática. "O Brasil sobrevive hoje ao mais desastroso e cruel governo da sua história. Socialmente injusto e irresponsável. Prometemos hoje ao Brasil um governo realmente democrático".

Legenda: Geraldo Alckmin, com Covid-19, discursou de casa e as imagens exibidas em um telão Foto: Reprodução

"Presidente Lula, mesmo que muitos discordem da sua opinião de que Lula é um prato que cai bem com chuchu, o que eu acredito vem ainda se tornar um hit da nossa culinária, quero lhe dizer perante toda a sociedade brasileira: Muito obrigado. Serei um parceiro leal, seriamente compromissado com seu propósito de fazer o Brasil um país mais justo e economicamente mais forte", disse o ex-governador.

Os presidentes dos partidos aliados, governadores do PT e lideranças sindicais estão presentes. O ex-governador do Ceará, Camilo Santana, também está no ato.

Cores da bandeira nacional

A equipe de comunicação do ex-presidente apostou nas cores da bandeira nacional no lançamento da pré-candidatura do petista. Até o losango amarelo com o círculo azul, símbolo da bandeira, foi incorporado à marca do "Movimento Vamos Juntos pelo Brasil", que reúne PT, PSB, PCdoB, Solidariedade, PSOL, PV e Rede.

O vermelho, cor tradicional do PT, também consta na identidade visual. A campanha de Lula apresentou, em totens distribuídos pelo evento, uma marca com o nome do ex-presidente no topo e o nome do ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) abaixo. A marca não faz menção aos cargos "presidente" e "vice-presidente", já que a largada da campanha eleitoral ainda não foi dada.