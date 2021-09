Protesto contra Bolsonaro em Fortaleza se une ao Grito dos Excluídos nesta terça-feira (7)

Manifestantes contrários ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) participaram de passeata em Fortaleza na tarde desta terça-feira (7), entre os bairros Serrinha e Parangaba. O ato se fundiu com o tradicional Grito dos Excluídos de todo feriado da Independência.

Com cartazes de "Fora, Bolsonaro" e pedidos de mais vacinas contra a Covid-19 e respeito à Constituição, o movimento contou com presença de lideranças partidárias de esquerda, movimentos sociais e sociedade civil, além de alguns políticos cearenses.

VEJA REGISTROS:

Segundo o Diário do Nordeste apurou com participantes do evento, foi feito um percurso de cerca de 2.7 km. A ato saiu da Praça da Cruz Grande, em frente à Universidade Estadual do Ceará (Uece) e seguiu até as proximidades da Praça do Delta, em um ginásio, onde a dispersão para o encerramento começou.

Algumas equipes da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) estiveram no início do protesto. Os PMs não acompanharam a marcha, mas retornaram ao final do ato para organizar o trânsito.

Críticas ao presidente

O percurso do Grito dos Excluídos foi feito entre ruas e becos de comunidades dos bairros Serrinha e Parangaba. Muitas pessoas acompanharam a movimentação da porta de suas casas, enquanto manifestantes aproveitavam para distribuir álcool em gel e panfletos.

Entre as bandeiras levantadas estavam "Bolsonaro genocida", além de algumas criticando a alta dos preços de alimentos em supermercados: "Governo Bolsonaro, tudo caro".

Estavam na manifestação o deputado federal José Guimarães (PT) e os deputados estaduais Guilherme Sampaio (PT) e Renato Roseno (Psol).

Os vereadores Larissa Gaspar (PT) e Gabriel Aguiar (Psol), além do mandato coletivo Nossa Cara (Psol), com Adriana Gerônimo e Louise Santana, também estavam no ato.

Ato pró-Bolsonaro

Vestidos com as cores da bandeira do Brasil, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) tomaram as ruas de Fortaleza nesta terça em carreata e motociata que partiu da Arena Castelão à Praça Portugal, na Aldeota.

O ato começou por volta das 9 horas da manhã. Os manifestantes seguiram em carreata pelas avenidas Alberto Craveiro, Desembargador Moreira, Abolição, Beira-Mar e Dom Luiz, divididos entre ciclistas, motociclistas e motoristas.

Ao longo do percurso, cantaram o Hino Nacional. Muitos seguravam faixas de apoio ao chefe do Executivo.

Não houve registros de tumultos nos atos desta manhã. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que disponibilizou efetivo para garantir o cumprimento da ordem. Poucos policiais foram percebidos nas ruas ao longo da cobertura do Diário do Nordeste.