Apoiadores fazem atos nas ruas de Fortaleza em apoio a Jair Bolsonaro

Vestidos com as cores da bandeira do Brasil, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) tomaram as ruas de Fortaleza nesta terça-feira, feriado de 7 de Setembro, em carreata que partiu da Arena Castelão à Praça Portugal, na Aldeota.

O ato começou por volta das 9 horas da manhã. Os manifestantes seguiram em carreata pelas avenidas Alberto Craveiro, Desembargador Moreira, Abolição, Beira-Mar e Dom Luiz, divididos entre ciclistas, motociclistas e motoristas.

Ao longo do percurso, cantaram o Hino Nacional. Muitos seguravam faixas de apoio ao chefe do Executivo.

Não houve registros de tumultos nos atos desta manhã. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que disponibilizou efetivo para garantir o cumprimento da ordem. Poucos policiais foram percebidos nas ruas ao longo da cobertura do Diário do Nordeste.

Defesa ao presidente e imparcialidade do STF

Muitos manifestantes vestiam camisas de apoio ao presidente e carregavam bandeiras do Brasil. Cartazes traziam escritos como “eu autorizo”, em referência à fala de Bolsonaro sobre a espera de um “sinal do povo” para agir contra medidas de restrição decretadas por governadores e prefeitos na pandemia.

Também traziam faixas e cartazes pedindo “voto impresso e auditável” e frases em inglês reivindicando liberdade.

O ponto final da manifestação foi na Praça Portugal, onde políticos aliados a Bolsonaro defenderam pautas sustentadas pelo presidente, como a imparcialidade do Supremo Tribunal Federal (STF).

Estiveram presentes os deputados federais Dr Jaziel (PL) e Capitão Wagner (PR) e os deputados estaduais Delegado Cavalcante (PSL), Soldado Noelio (Pros) e Dra Silvana (PL).

Os vereadores de Fortaleza Priscila Costa (PSC), Sargento Reginauro (Pros), Julierme Sena (Pros), Marcio Martins (Pros) e Inspetor Alberto (Pros) também fizeram parte do protesto.

Legenda: Apoiadores saíram pelas ruas de Fortaleza Foto: SVM

Capitão Wagner aproveitou a manifestação para falar sobre a futura candidatura como governador nas eleições de 2022. Ele criticou os Ferreira Gomes e citou o que chamou de falta de Segurança Pública no Estado.

Protestos no Ceará

Além de Fortaleza, o Ceará registrou manifestações a favor do presidente em outros municípios. Em Sobral, manifestantes se reuniram ao redor do Arco de Nossa Senhora de Fátima durante a manhã.

À tarde, alguns apoiadores do presidente se reuniram na Praça do Giradouro, em Juazeiro do Norte, gravando no chão a frase “Supremo é o povo”.