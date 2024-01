Presidente licenciado do PDT, Lupi lamenta saída de Cid Gomes do partido: 'Tenho que respeitar'

Licenciado da presidência nacional do PDT, o ministro da Previdência Carlos Lupi (PDT) disse 'lamentar muito' a saída do senador Cid Gomes (PDT) do partido. "Ele fez a opção dele e eu tenho que respeitar. (...) Eu lamento, porque ele foi um bom senador do PDT", disse. A declaração foi feita na manhã desta sexta-feira (12), durante visita do ministro a Fortaleza.

Lupi disse que "ainda vai conversar" com o ex-governador, mas que, por enquanto, tem respeitado o pedido feito por ele. "Ele que disse para não ligar, então eu não estou ligando", afirmou, mas acrescentando que considera que "vai ter oportunidade" de conversar novamente com Cid. "Eu tenho um profundo carinho e respeito pelo senador Cid Gomes há muitos anos, eu tenho uma relação excelente com ele. (...) Ele é um homem sério, honrado e eu não vou mudar minha opinião, porque ele está saindo do partido", reforçou.

Apesar de estar de licença do cargo de presidente nacional do PDT — função que vem sendo exercida de forma interina pelo deputado federal André Figueiredo (PDT) —, Lupi não esteve ausente durante a crise interna vivenciada pelo partido no Ceará. Em junho de 2022, ele chegou a vir a Fortaleza para tentar resolver o impasse entre Figueiredo e Cid Gomes, que disputavam o comando do partido no Estado.

Pouco depois, ele costurou acordo entre os dois que permitiu que Cid assumisse a presidência do diretório estadual com a licença de André Figueiredo do cargo. Contudo, a trégua durou pouco tempo. Após o senador conceder carta de anuência para que o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão (PT), se desfiliasse da legenda, Figueiredo encerrou a licença e a queda de braço entre ele e Cid escalonou.

O embate saiu das instâncias partidárias e chegou à Justiça, onde uma série de decisões acabou por interferir diretamente na dinâmica interna do PDT. Lupi também esteve presente na reunião da Executiva nacional no Rio de Janeiro em que foi determinada uma intervenção nacional no PDT Ceará, comandada naquele momento por Cid Gomes. A reunião foi também palco de troca de insultos entre o senador e o irmão, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT).

A intervenção nacional acabou suspensa pela Justiça e Cid Gomes permaneceu na presidência do PDT Ceará até o dia 31 de dezembro. Contudo, naquele momento, o senador e o grupo liderado por ele tomou a decisão de deixar as fileiras do partido brizolista. Os pedetistas dissidentes devem desembarcar no PSB.