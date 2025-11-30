Diário do Nordeste
Presidente do Senado critica governo por demora no envio da indicação de Messias ao STF

Alcolumbre acusa o Executivo de tentar desmoralizar outros poderes.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Davi Alcolumbre gesticula durante sessão no Congresso.
Legenda: Na carta, Alcolumbre acusa o Executivo de tentar “criar a falsa impressão” de que divergências institucionais são resolvidas por meio de cargos e liberação de emendas parlamentares.
Foto: Lula Marques / Agência Brasil.

Em carta pública divulgada neste domingo (30), o presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (União-AP), criticou o que classificou como uma estratégia do governo Lula para atacar e desmoralizar outros Poderes.

Segundo ele, causa “perplexidade” o fato de a mensagem formalizando a indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF) ainda não ter sido enviada ao Senado, e reforçou que cabe à Casa aprovar ou rejeitar o nome escolhido pelo presidente da República.

Veja a publicação

Na carta, Alcolumbre acusa o Executivo de tentar “criar a falsa impressão” de que divergências institucionais são resolvidas por meio de cargos e liberação de emendas parlamentares, o que ele considera ofensivo ao Legislativo e ao cargo que ocupa.

Jorge Messias, durante coletiva.
Legenda: A sabatina de Jorge Messias, atual advogado-geral da União, está marcada para 10 de dezembro, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).
Foto: José Cruz / Agência Brasil.

O senador ressalta que “não se pode permitir” que um Poder tente desmoralizar o outro “para fins de autopromoção” e afirma que o cronograma da sabatina é prerrogativa exclusiva do Senado.

A sabatina de Jorge Messias, atual advogado-geral da União, está marcada para 10 de dezembro, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Alcolumbre afirma que o governo estaria tentando interferir indevidamente no calendário estabelecido pela Casa.

“É nítida a tentativa de setores do Executivo de criar a falsa impressão, perante a sociedade, de que divergências entre os Poderes são resolvidas por ajuste de interesse fisiológico, com cargos e emendas. Isso é ofensivo não apenas ao Presidente do Congresso Nacional, mas a todo o Poder Legislativo”, escreveu.

“Feita a escolha pelo Presidente da República e publicada no Diário Oficial da União, causa perplexidade ao Senado que a mensagem escrita ainda não tenha sido enviada, o que parece buscar interferir indevidamente no cronograma estabelecido pela Casa”, completou.

Prazo “coerente”

Alcolumbre destacou que o prazo definido para a sabatina segue o padrão das indicações anteriores ao STF e permitirá que a votação seja concluída ainda em 2025, evitando atrasos criticados em outros momentos.

Ele também afirmou que nada será capaz de interferir na decisão “livre, soberana e consciente” do Senado em relação ao nome de Messias.

Nos bastidores, porém, governistas avaliam que Alcolumbre acelerou o processo como retaliação à escolha do presidente Lula. A avaliação é de que o advogado-geral da União terá pouco tempo para articular votos e pode enfrentar dificuldades para alcançar os 41 necessários à aprovação.

Parlamentares afirmam que a preferência de Alcolumbre era o nome do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), mas Lula descartou essa possibilidade por querer que o senador dispute o governo de Minas Gerais.

