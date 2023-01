Polícia Federal deflagra operação para identificar participantes de atos terroristas em Brasília

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (20), a primeira fase da Operação Lesa Pátria, que visa identificar pessoas que participaram, financiaram ou fomentaram os ataques terroristas ocorridos na Praça dos Três Poderes em Brasília, no último dia 8 de janeiro.

De acordo com a PF, estão sendo cumpridos, no total, 8 mandados de prisão preventiva e 16 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal.

Crimes

Os fatos investigados constituem, em tese, os seguintes crimes:

Abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

Golpe de Estado;

Dano qualificado;

Associação criminosa;

Incitação ao crime;

Destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

Presos

Segundo o portal g1, até o momento, cinco alvos foram presos:

Ramiro Alves da Rocha Cruz Junior, conhecido como Ramiro dos Caminhoneiros;

Randolfo Antonio Dias;

Renan Silva Sena;

Soraia Bacciotti;

Quinto preso ainda não identificado.

Ainda conforme a PF, as investigações continuam em curso e a Operação Lesa Pátria se torna permanente, com atualizações periódicas acerca do número de mandados judiciais expedidos, pessoas capturadas e foragidas.

Denúncias

O órgão divulgou um canal para o envio de informações que auxiliem na identificação de pessoas que participaram, financiaram ou fomentaram os atos antidemocráticos, por meio do e-mail denuncia8janeiro@pf.gov.br.