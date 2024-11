Polícia Civil envia à Justiça procedimento contra Inspetor Alberto por ameaça a Evandro Leitão

A Polícia Civil do Ceará enviou um procedimento contra o vereador de Fortaleza, Inspetor Alberto (PL), para a Justiça, denunciado por ameaçar o prefeito eleito Evandro Leitão (PT) em um vídeo que circulou nas redes sociais durante o segundo turno das eleições. A informação foi confirmada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) ao Diário do Nordeste nesta segunda-feira (18).

De acordo com a nota enviada pela pasta, o caso estava a cargo do 2º Distrito Policial (DP) e, “durante as diligências, a PCCE lavrou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) contra o homem”.

Veja também Inácio Aguiar Além de sugerir crime, declaração de vereador do PL contra Evandro pode ser quebra de decoro PontoPoder Vereador de Fortaleza Inspetor Alberto grava vídeo em tom de ameaça a Evandro: 'Prepara teu caixão'

O TCO é um registro de um fato tipificado como infração de menor potencial ofensivo. Conforme consta no sistema utilizado pelo Poder Judiciário do Ceará, o procedimento contra o parlamentar da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) foi remetido para a 20ª Unidade do Juizado Especial Criminal da Comarca de Fortaleza.

Acionado, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) confirmou a localização do procedimento. A Corte adicionou que o protocolamento aconteceu no dia 31 de outubro e que, “seguindo o trâmite legal, o caso encontra-se agora no aguardo de manifestação do Ministério Público do Ceará”.

O estopim da denúncia

No registro que ocasionou na denúncia, Alberto afirma que o petista — que era candidato naquele período — deveria se planejar, porque iria morrer. “Leitão, filho da p*, tu vai para a churrasqueira. Prepara teu caixão, vagabundo”, diz ele na gravação, que foi feita durante uma atividade de campanha do seu aliado, André Fernandes (PL), candidato derrotado à Prefeitura de Fortaleza.

Na ocasião, quando procurado pela reportagem, o político do PL falou que não foi sua intenção fazer menção à “caixão”. “Na verdade, como o assunto se tratava de churrasqueira, de churrasco, de assar o Leitão, quando gritei na rua, falei 'caixão', mas seria 'preparar o carvão'”, disse o parlamentar. Segundo ele, o episódio foi uma “brincadeira”. “Se eu tivesse visto que, no momento, eu tinha falado caixão, teria pedido para apagar”, justificou, frisando que foi uma atitude isolada, sem direcionamento da campanha.

💬 Vereador de Fortaleza Inspetor Alberto grava vídeo em tom de ameaça a Evandro: 'Prepara teu caixão'



Vídeo foi gravado em ato de campanha do PL em bairros da capital. Questionado pelo Diário do Nordeste, político afirmou que se equivocou e que atitude seria uma “brincadeira”. pic.twitter.com/q6DQbKRHX8 — Diário do Nordeste (@diarioonline) October 24, 2024

A investigação contra ele foi aberta ainda naquela oportunidade, como mostrou uma matéria veiculada em 24 de outubro e que trouxe informações da SSPDS. Por meio de nota, a assessoria de Evandro Leitão chegou a falar que havia aberto um boletim de ocorrência foi registrado ainda naquele dia. Numa publicação, o governador Elmano de Freitas (PT) reforçou que a Polícia Civil já estava atuando no caso.

Nesta segunda, o parlamentar de Fortaleza foi procurado mais uma vez, por intermédio da sua assessoria, para que pudesse se manifestar sobre o envio do TCO para a Justiça. Não houve manifestação por parte da equipe dele até a publicação desta matéria. O conteúdo será atualizado caso haja uma devolutiva.

Maus-tratos a um porco

Além de ter sido denunciado por ameaças contra o prefeito eleito, Inspetor Alberto também foi alvo de acusações de maus tratos animais. O caso também foi levado à polícia e ocorreu após ele gravar um vídeo em que aparece puxando um porco pelas orelhas e fazendo movimentos bruscos enquanto diz que o animal iria para a panela. A gravação foi divulgada na véspera do segundo turno da eleição municipal.

No dia 28 de outubro, diante da veiculação de matérias sobre o caso, a assessoria de comunicação do vereador entrou em contato com a reportagem para enviar uma nota redigida pelo escritório de advogados que faz a defesa dele. Segundo o texto, Alberto estaria em um sítio-fazenda quando da gravação do vídeo e, naquele momento, estava colocando o porco para outro lugar.

A nota também repudiou “as acusações de menosprezo e maus-tratos aos animais” feitas contra ele e afirmou “que a conduta foi realizada sem nenhum intuito de causar dor ou desprezo ao animal”

Veja também PontoPoder Quem é Inspetor Alberto, vereador reeleito acusado de ameaça de morte e maus-tratos a animais PontoPoder 'Inspetor Alberto foi um dos responsáveis pela derrota de André Fernandes', diz Capitão Wagner

No comunicado enviado ao Diário do Nordeste nesta segunda, a SSPDS também atualizou o andamento desta investigação. A secretaria falou que, após ele ter sido interrogado na Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), a unidade policial “aguarda a perícia para conclusão das investigações e remeter o caso ao Poder Judiciário”.

Como repercussão das imagens em que aparece com o bicho, entidades e parlamentares entraram com um pedido de cassação contra ele. A punição foi solicitada por meio representações apresentadas ao Legislativo municipal. Na mesma leva, por força de uma mobilização do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Ceará (CRMV-CE), o Ministério Público do Ceará (MPCE) e o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) também foram acionados.

Pela mesma conduta, a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) aplicou uma multa de R$ 3 mil ao parlamentar. De acordo com o órgão do Governo do Estado, a ação de Alberto se configurou como uma infração ambiental administrativa. A Semace entendeu que o ato expôs o animal a condições prejudiciais à sua saúde física e psíquica, caracterizando maus-tratos conforme os parâmetros estabelecidos na lei que regulamenta a Política Estadual de Proteção Animal.