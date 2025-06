Plenário da Alece presta um minuto de silêncio pela morte da ex-vereadora Nelba Fortaleza

Os parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) fizeram um minuto de silêncio, como forma de homenagem póstuma à ex-vereadora da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), Nelba Fortaleza, morta nesta terça-feira (24).

O terceiro secretário da Alece, o deputado estadual Felipe Mota (União), foi quem solicitou o momento de pesar. Segundo o político, Nelba Fortaleza era “uma grande amiga” e que “prestou muito serviço” à Capital.

O primeiro secretário da Casa Legislativa, o deputado estadual De Assis Diniz (PT), que presidia a sessão ordinária, deferiu de imediato a solicitação apresentada pelo colega de legislatura.

Nelba tinha 60 anos, era engenheira civil e natural de Limoeiro do Norte, na região do Vale do Jaguaribe. Ela exerceu dois mandatos como vereadora alencarina.

Eleita no ano 2000, ela foi reeleita em 2004 com o recorde de votos naquela eleição, tendo sido a escolha de 15.562 eleitores. Afilhada do ex-prefeito Juraci Magalhães, Nelba recebeu as bênçãos do padrinho para disputar a preferência da população.

Ela só voltou a concorrer novamente a uma cadeira como parlamentar do Legislativo fortalezense em 2024, pelo Partido Social Democrático (PSD), quando ficou como suplente.

Na Câmara Municipal de Fortaleza, os vereadores também prestaram um minuto de silêncio pelo falecimento da ex-parlamentar, nesta quarta. Em seguida, a sessão ordinária que seria realizada foi suspensa.

Vice-presidente da Casa, Adail Júnior (PDT) falou ainda sobre o velório da ex-vereadora, que ocorre durante o dia na Funerária Ternura, no bairro da Aldeota. O sepultamento será no Cemitério Jardim Metropolitano, às 17 horas, em Eusébio.