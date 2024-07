PGE-CE chama discurso do Piauí sobre litígio de ‘devaneio jurídico’ e o classifica como ‘falacioso’

Após a Procuradoria-Geral do Piauí (PGE-PI) comemorar que o relatório técnico do Exército sobre a área de litígio com o Ceará confirmou a tese jurídica piauiense, o procurador-geral do Ceará, Rafael Machado Morais, rebateu a avaliação e fez duras críticas à condução jurídica do estado vizinho.

Nesta quinta-feira (4), o cearense chamou o discurso do Piauí de “devaneio jurídico” e classificou-o como “falacioso”. As declarações ocorreram durante entrevista à editora de política do Diário do Nordeste, Jéssica Welma, e à repórter Luana Barros, durante a live do PontoPoder.

“Eu não sei qual o laudo o Estado do Piauí está lendo ou leu, o que eu li, que é o que está divulgado no site do Supremo Tribunal Federal, é claro nas suas conclusões em relação à tese do Estado do Piauí. Do nosso ponto de vista, embora eu tenha a percepção de que existe uma narrativa política por trás dessa questão no Piauí, é um discurso falacioso, na verdade, é um devaneio jurídico, não há embasamento legal nenhum para isso, é uma aventura verdadeiramente jurídica” Rafael Morais Procurador-geral do Ceará

“O que mais me penaliza e ressinto é (que isso ocorre) às custas do sofrimento de toda uma população da região que está aflita, e nosso papel nesse processo como advogado do Estado, mas como cearense, é tentar levar essa tranquilidade que estamos defendendo essas pessoas”, acrescentou.

Rafael Morais ressaltou ainda que o laudo do Exército brasileiro foi “categórico” ao tratar a tese apresentada pelo Estado do Piauí para reivindicar aproximadamente 3 mil quilômetros quadrados na Serra da Ibiapaba. Os piauienses têm como cerne da argumentação um decreto de 1880 e a Convenção Arbitral de 1920. “Não tem base legal, não tem embasamento legal, está lá escrito”, reforçou.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a Procuradoria Geral do Estado do Piauí (PGE-PI), por meio da assessoria de imprensa, para se manifestar sobre as críticas. Quando houver uma resposta, a matéria será atualizada.

Avaliação positiva

O relatório e o laudo feitos pela Diretoria do Serviço Geográfico do Exército Brasileiro foram entregues na última sexta-feira (28). Os documentos atendem a uma determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), onde o caso é analisado desde 2011, apesar do impasse regional ter começado ainda no fim do século 19.

Segundo o procurador-geral Rafael Morais, logo após a apresentação dos estudos, o grupo de trabalho sobre o caso, coordenado pela PGE, se reuniu e analisou o laudo.