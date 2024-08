Pesquisa Quaest Fortaleza: como os eleitores votam de acordo com o posicionamento ideológico

A primeira rodada da Pesquisa Quaest para a disputa pela Prefeitura de Fortaleza, divulgada nesta quinta-feira (22), mediu a intenção de voto dos eleitores da capital cearense de acordo com o posicionamento político com o qual se identificam.

Os eleitores eram indagados em qual grupo político se encaixavam: lulista ou petista; não petista nem lulista e mais à esquerda; sem posicionamento; não bolsonarista e mais à direita; e bolsonarista. Logo depois, eram perguntados em quem votaria para Prefeitura de Fortaleza caso a eleição fosse hoje.

O levantamento, encomendado pela TV Verdes Mares, ouviu 900 pessoas. A pesquisa foi realizada entre os dias 19 e 21 de agosto, com eleitores de 16 anos ou mais na cidade de Fortaleza. O índice de confiança é de 95%. Ao considerar os dados estratificados a margem de erro é variável de acordo com a amostra.

A soma dos percentuais pode não totalizar 100% em decorrência de arredondamentos.

Como votam os eleitores?

Apesar do PT ter candidatura própria à Prefeitura de Fortaleza, com o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão (PT), o prefeito José Sarto (PDT) é quem aparece numericamente à frente nas intenções de voto entre os eleitores lulistas e petistas, com 33%.

Evandro Leitão vem na sequência, com 27% das intenções de voto, seguido pelo ex-deputado federal Capitão Wagner (União), com 23%. Por outro lado, André Fernandes (PL), Chico Malta (PCB), Zé Batista (PSTU), Técio Nunes (Psol) e George Lima (SD) têm apenas 1% das intenções de voto entre estes eleitores, enquanto o senador Eduardo Girão (Novo) tem 5% de intenções de votos entre lulistas e petistas. A margem de erro nesse recorte da pesquisa é de 6 pontos percentuais.

Foto: SVM

Sarto, Evandro Leitão e Capitão Wagner aparecem novamente em destaque entre os eleitores que possuem um posicionamento mais à esquerda, mas não são lulistas ou petistas.

Os três estão empatados com 25% das intenções de voto nesse segmento do eleitorado fortalezense. Técio Nunes aparece com 5%, seguido de Chico Malta, com 3%; Zé Batista, com 2%; e André Fernandes com 1%. Os demais candidatos não pontuaram. A margem de erro nesse quesito é de 9 pontos percentuais.

Foto: SVM

Capitão Wagner aparece numericamente em primeiro lugar nas intenções de voto tanto entre os eleitores que declaram não ter um posicionamento político. Nessa faixa da pesquisa, Capitão Wagner possui 34% das intenções de voto, seguido de José Sarto, com 23%; Evandro Leitão, com 10%; e André Fernandes, com 7%.

Eduardo Girão, Chico Malta e George Lima aparecem com 1% das intenções de voto neste segmento do eleitorado. Os demais não pontuaram. A margem de erro nesse quesito é de 6 pontos percentuais.

Foto: SVM

Entre os eleitores posicionados mais à direita, mas que não se consideram bolsonaristas, Capitão Wagner aparece numericamente em primeiro lugar, com 37% das intenções de voto. André Fernandes aparece na sequência, com 32%.

Logo depois, aparece o prefeito José Sarto com 15% da preferência entre este segmento do eleitorado. Evandro Leitão, Eduardo Girão e Zé Batista foram indicados por 2% dos entrevistados. Os demais candidatos não pontuaram. Nesse campo, a margem de erro é de 8 pontos percentuais.

Foto: SVM

Entre os eleitores bolsonaristas, André Fernandes aparece numericamente em primeiro lugar com 47% da preferência dos eleitores.

Na sequência, aparece Capitão Wagner com 36%, seguido de Eduardo Girão, com 7%; e José Sarto com 6%. Já Evandro Leitão é a preferência de 1% deste segmento. Os demais candidatos não pontuaram. Nesse recorte, a margem de erro é de 9 pontos percentuais.

Foto: SVM

A pesquisa foi realizada pelo instituto Quaest e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob protocolo CE-04809/2024.