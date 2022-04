Parlamentares da base e oposição comemoram fim da obrigatoriedade do uso de máscaras no Ceará

Minutos após o anúncio da governadora Izolda Cela (PDT) desobrigando, a partir desta sexta-feira (15), o uso de máscaras em ambientes fechados no Ceará, vereadores de Fortaleza usaram as redes sociais para comemorar a decisão.

Sargento Reginauro (UB) publicou um vídeo agradecendo – e ironizando – a decisão. "Pense na alegria de chegar em um lugar e dizer que não vai usar máscara porque a governadora disse que não precisa. O que não faz um ano de eleição... Valeu, dona Izolda, valeu mesmo, obrigado", disse.

Carmelo Neto (PL) também comentou a decisão e aproveitou para criticar a obrigatoriedade do "passaporte vacinal". "Alguns governadores extremamente inteligentes, com o respaldo da “siência” (sic) que acreditam, estão dispensando o uso de máscaras, mas sem deixar de exigir três doses de vacina. Insistem em ferir sua liberdade por politicagem! A prova disso é que até das máscaras eles abriram mão", apontou.

Base aliada

Já entre aliados do grupo governista, a condução do combate à pandemia pelo ex-governador Camilo Santana (PT) e pela atual governadora foi exaltada.

"É uma medida tomada com base no acompanhamento científico e técnico dos casos de Covid-19 no Estado, em um trabalho sério feito pelo governador Camilo Santana, pelo ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) e pelas atuais gestões, que tratam de fazer um trabalho alinhado à ciência", disse o vereador

"É mais uma medida responsável que vem aliada a esse momento, mostrando que a vacinação funciona e que as medidas tomadas tiveram efeito positivo", acrescentou.

O vereador Guilherme Sampaio (PT) também exaltou as gestões estaduais. "Essa decisão é a culminância de uma forma de conduzir a pandemia que se tornou referência nacional de reconhecimento e responsabiliade", comentou.

"Camilo, durante todo esse período de pandemia, tratou com firmeza e transparência, se comunicado com a sociedade diariamente, tomando decisões duras, contrariando fortes interesses econômicos, mas com o objetivo de salvar vidas", finalizou.

Na Assembleia, o deputado estadual Acrísio Sena (PT) compartilhou avaliação semelhante. "A decisão da governadora Izolda de liberar o uso de máscaras foi acertada, os últimos dados epidemiológicos indicam que o Ceará teve uma redução de 75% na média móvel de casos e 82% na taxa de letalidade. Além disso, somos o estado com a terceira melhor cobertura vacinal do país: 86% da população completamente imunizada", disse. "É uma decisão técnica, respaldada em relatórios científicos", concluiu.