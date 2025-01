Pablo Marçal anuncia candidatura à Presidência em 2026, mas poderá estar inelegível; entenda

O ex-candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, afirmou nesta quarta-feira (8) que pretende disputar a Presidência da República nas eleições de 2026. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do empresário e influenciador.

Segundo Marçal, a candidatura será pelo PRTB, sigla a qual está filiado. Havia rumores de que o ex-coach estaria avaliando, nos bastidores, uma filiação ao União Brasil para disputar o Executivo federal.

Marçal, no entanto, pode estar inelegível até o próximo pleito, como consequência da divulgação, às vésperas da eleição paulistana, de um laudo falso contra Guilherme Boulos (Psol). O atestado médico foi forjado e imputava a Boulos uma internação por overdose de cocaína. Em novembro de 2024, o influenciador foi indiciado pela Polícia Federal pela publicação do documento em suas redes sociais.

Durante a campanha à Prefeitura da capital paulista, Marçal insinuou, mais de uma vez, que o candidato do Psol era usuário de drogas, mas não apresentou provas. O influenciador terminou a disputa em terceiro lugar, com 28,14% dos votos válidos.

Candidatura em 2022

Marçal foi candidato à Presidência nas eleições de 2022 pelo extinto Pros, mas teve a candidatura indeferida após sua sigla declarar apoio a Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O empresário, então, candidatou-se a deputado federal e obteve 243.037 votos, suficientes para elegê-lo ao cargo. O registro da candidatura à Câmara, porém, foi indeferido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

