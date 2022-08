O que os candidatos no Ceará apresentaram na estreia da propaganda na TV

Os candidatos ao Governo do Estado e ao Senado Federal utilizaram diferentes estratégias para se comunicar com o eleitor no primeiro dia do horário eleitoral gratuito na TV, nesta sexta-feira (26). Enquanto uns apostaram na apresentação, outros aproveitaram o tempo para fazer referência à aliança com a governadora Izolda Cela (sem partido) e atacar diferentes áreas da gestão anterior.

O tom dos discursos na propaganda eleitoral na TV, inclusive, foi bem mais incisivo do que o adotado na propaganda no rádio, por exemplo, apesar de ambos caminharem na mesma linha de temas tratados.

Legenda: As federações partidárias estabelecidas para a disputa de 2022 terão que permanecer juntas, inclusive, nos pleitos municipais de 2024 Foto: Fabiane de Paula

O horário eleitoral na TV iniciou nesta tarde, de 13h às 13h25. Na televisão, os candidatos têm também um espaço reservado à noite, de 20h30 às 20h55.

A propaganda no rádio também iniciou nesta sexta (26), sendo veiculada de 7h às 7h25 e de 12h às 12h25. Nesta sexta, o horário é reservado aos candidatos a deputado estadual, senador e a governador.

Senado

Primeira na ordem de exibição das candidaturas ao Senado, Kamila Cardoso (Avante) enfatizou a luta de mães que enfrentam dificuldades para ter acesso a assistências básicas para crianças com deficiência intelectual e múltipla, além de ter aproveitado o espaço para incluir falas de Capitão Wagner (União), candidato ao Governo do Estado, e do senador Eduardo Girão (Podemos).

"A maior angústia das mães e pais é a desassistência. É quando você recebe um protocolo que você sabe que aquilo ali vai salvar seu filho, sabe que vai melhorar a condição de vida dele e é negado. Negado pelo estado, negado por um plano, você se sente incapaz de poder fazer aquilo tudo pelo seu filho. E aí que vem a advocacia como instrumento, como ponte. Então hoje eu entendo que a política vai me permitir dar voz para todas pessoas que estão invisíveis para o Estado", destacou.

Segunda a ter a propaganda veiculada na TV, Érika Amorim (PSD) aproveitou o espaço para se apresentar e defender distintas bandeiras, destacando sua votação para o cargo de deputada estadual em 2018. No entanto, mais cedo, no horário eleitoral do rádio, ela não divulgou propaganda eleitoral. O tempo foi preenchido apenas citando o nome da coligação.

"Meu nome é Érika Amorim, sou mulher, mãe, cristã, e fui a deputada estadual mais votada do Ceará em 2018. Todo esse apoio tem me ajudado na atuação em defesa das bandeiras que acredito: a proteção da infância, da família, protagonismo da mulher e o cuidado com quem mais precisa. Nossa caminhada está apenas começando e é com muita humildade que eu quero me apresentar a você", reforçou.

Terceiro concorrente a ter propaganda exibida, Camilo Santana (PT) frisou feitos pelo Ceará, como a criação de 345 mil empregos durante sua gestão, e salientou a impoirtância de dar continuidade ao projeto de "união" no Ceará.

"Somos mais de 9 milhões de pessoas vivendo e, 148 mil quilômetros quadrados, entre mar, montanha, sertão e 184 cidades. Somos do Ceará um estado de união. (...) A gente sabe que a vida tá difícil, por isso a gente se une para garantir comida no prato e levar o Mais Infância às crianças; o Vale-Gás para quem precisa e o Ceará Credi para dar crédito e oportunidade de recomeçar. A união de forças fez a gente superar muitos desafios", ressaltou.

Governo

Sem partido político, a governadora Izolda Cela foi citada durante o tempo do candidato Elmano de Freitas (PT) pelo ex-presidente Lula (PT), que teve um depoimento incluído na propaganda do petista assim como outras autoridades e políticos. Nesse primeiro espaço, Elmano focou em apresentar a trajetória política e social.

"Tem uma influência muito grande do meu pai (preocupação com as pessoas). Eu lembro que a gente ia para o sítio e ele sempre disse: 'Passe devagar, para quem está indo a pé não pegar poeira'. Tinha essa coisa de olhar para o outro. Tinha essa coisa de ver a dificuldade do outro. Então acho que foi essa mistura de formação religiosa, formação familiar que em mim foi crescendo esse sentimento de ajudar, de buscar ajudar de maneira firme", declarou.

Já o candidato do União Brasil, Capitão Wagner começou a propaganda com críticas a diferentes pontos da atual gestão, com frases de populares reclamando de falta de remédio, lotação e violência – o último tema, inclusive, foi bastante explorado. Em sua fala, ele reforçou que irá cuidar "pessoalmente" da Segurança Pública.

"Não vou jogar a responsabilidade para ninguém, eu vou pessoalmente cuidar da Segurança no Ceará. Não é a primeira vez que prendo bandido, não tenho medo de ameaça. Chegou uma matéria lá na Câmara dos Deputados e os deputados ficaram com medo de ser o relator da matéria, de escrever o texto, porque a matéria mexia com o crime organizado. A gente construiu um texto que permite hoje que a gente possa pegar os bens dos traficantes e leiloar", apontou.

Roberto Cláudio (PDT), por sua vez, utilizou o seu tempo para destacar melhorais implementadas em Fortaleza durante a sua gestão como prefeito, prometendo utilizar a sua experiência para ampliar hospitais, escolas, moradias e gerar emprego no Estado. Além disso, ele também aproveitou a oportunidade para alfinetar ex-aliados.

"Participei ativamente de uma equipe que fez o Ceará se desenvolver muito nos últimos anos. Por ter feito parte dessa equipe, sei onde ela acertou e onde errou. Sei como continuar o que está bem, corrigir o que está mal e quero fazer o que nunca foi feito. Sei que é preciso começar um novo ciclo. Para liderar um novo ciclo, o político precisa ter experiência, independência e honestidade", salientou.

Deputados

Durante a propaganda reservada para candidatos à Assembleia Legislativa, algo inusitado chamou a atenção. No horário reservado para o PL, o presidente da legenda no Ceará, Acilon Gonçalves, aproveitou o espaço para pedir votos para os candidatos ao Governo e à Presidência apoiados pela sigla. Assim, nenhum dos candidatos a deputado estadual do PL teve sua propaganda exibida no primeiro dia.