Propaganda no rádio e na televisão começa nesta sexta-feira (26); veja a divisão dos horários

Nesta sexta-feira (26), começa a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão no Brasil. O horário eleitoral é dividido em dois blocos de 25 minutos cada, com exibição até 29 de setembro.

O momento tem sido aguardado pelas campanhas, que enfrentam uma disputa acirrada em 45 dias até o primeiro turno. Com um calendário apertado, é praticamente impossível para os postulantes visitarem todo o eleitorado.

Horário

Na televisão, os candidatos terão dois horários: das 13h às 13h25 e das 20h30 às 20h55.

Já no rádio, os horários serão das 7h às 7h25 e das 12h às 12h25.

Esses períodos incluem todos os cargos disputados no pleito deste ano: deputados estadual e federal, senador e presidente.

As apresentações, no entanto, serão alternadas.

Nas veiculações para deputado federal, às terças e quintas-feiras e aos sábados:

a) das 7h12 às 7h25 e das 12h12 às 12h25 no rádio;

b) das 13h12 às 13h25 e das 20h42 às 20h55 na televisão.

Nas veiculações para o Senado, às segundas, quartas e sextas-feiras:

a) das 7h às 7h05 e das 12h às 12h05 no rádio;

b) das 13h às 13h05 e das 20h30 às 20h35 na televisão;

Nas veiculações para deputado estadual, às segundas, quartas e sextas-feiras:

a) das 7h05 às 7h15 e das 12h05 às 12h15 no rádio;

b) das 13h05 às 13h15 e das 20h35 às 20h45 na televisão.

Nas veiculações para Governo do Ceará, às segundas, quartas e sextas-feiras:

a) das 7h15 às7h25 e das 12h15 às 12h25 no rádio;

b) das 13h15 às 13h25 e das 20h45 às 20h55 na televisão.

Ao longo do dia, há ainda 70 minutos diários para a propaganda eleitoral gratuita a ser realizada através de inserções de 30 e 60 segundos, a critério do partido político, federação ou coligação e distribuídas ao longo da programação entre as 5h e às 24h.

Divisão do tempo

A distribuição do tempo de propaganda ocorre de duas formas:

90% distribuído proporcionalmente ao número de representantes na Câmara dos Deputados, considerado, no caso de coligação para as eleições majoritárias, o resultado da soma do número de representantes dos seis maiores partidos que a integrem;

10% (dez por cento) distribuídos igualitariamente.

Distribuição do tempo dos candidatos à Presidência:

Lula (PT) - 3 minutos e 39 segundos

Jair Bolsonaro (PL) - 2 minutos e 38 segundos

Simone Tebet (MDB) - 2 minutos e 20 segundos

Soraya Thronicke (União Brasil) - 2 minutos e 10 segundos

Ciro Gomes (PDT) - 52 segundos

Roberto Jefferson (PTB) - 25 segundos

Felipe d'Ávila (Novo) - 22 segundos

Distribuição do tempo dos candidatos ao Governo do Ceará:

Capitão Wagner (União) - 3 minutos e 50 segundos;

Elmano de Freitas (PT) - 3 minutos e 37 segundos;

Roberto Cláudio (PDT) - - 2 minutos e 32 segundos.

