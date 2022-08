O que os candidatos no Ceará apresentaram na estreia do horário eleitoral

O início da propaganda eleitoral gratuita no rádio, nesta sexta-feira (26), foi marcado pela apresentação de candidatos ao lado das lideranças, críticas à condução da Segurança Pública e posição de neutralidade em relação à polarização nacional. Nesta sexta também será iniciada a propaganda na TV.

A primeira parte do horário eleitoral foi dedicada à propaganda dos candidatos ao Senado. A advogada Kamila Cardoso (Avante) iniciou a transmissão aproveitando o tempo para se apresentar, relembrando que desde o início da trajetória política sempre esteve próxima de Capitão Wagner (União), candidato ao Governo do Estado.

"Talvez você me conheça e não esteja lembrado, talvez até já tenha votado em mim. Fui vice de Capitão Wagner para prefeito de Fortaleza. Juntos, fomos grandes campeões de voto", destacou.

Durante o horário, ela também destacou sua atuação em pautas de inclusão e relembrou seu engajamento para conseguir o transplante de medula óssea para seu filho, Kaio, aos 3 anos.

Em seguida, foi a vez do ex-governador Camilo Santana (PT) falar aos cearenses. Na ocasião, ele reforçou as dificuldades que passou no Governo e destacou que enfrentou crises econômicas e políticas em meio a pandemia e, ainda assim, "cuidou das pessoas".

"O Ceará me conhece, sabe que me dediquei muito nesses 7 anos cuidando das pessoas e fazendo o Estado avançar, apesar das crises econômica, política, da seca e da pandemia que tirou a vida de irmãos nossos", reforçou.

Na ocasião, ele também destacou sua ligação com Elmano de Freitas (PT), candidato ao Governo, e ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A candidata da coligação Érika Amorim (PSD) não teve propaganda eleitoral. O registro de candidatura dela ainda não consta no DivulgaCand, portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para divulgação de candidaturas.

Nesta sexta, também começou a propaganda dos candidatos ao Governo e à Assembleia Legislativa - nesta última, PTB, Avante, Podemos, Novo, PL, Republicanos e a federação PSDB-Cidadania não tiveram propagandas para deputados.

Governo

Na propaganda dos candidatos ao Governo do Estado, diferentes estratégias foram utilizadas pelos postulantes. Enquanto um reforçou suas lideranças políticas, outros sequer mencionaram.

Elmano de Freitas (PT), por exemplo, aproveitou seu tempo para destacar sua atuação e experiência na política gestão pública, lembrando que iniciou sua trajetória ainda na adolescência, nas comunidades eclesiais de base, além de já ter sido secretário da Educação de Fortaleza e duas vezes deputado estadual.

Durante seu tempo, Camilo, Lula e juiz aposentado Inocêncio Uchoa participaram. Além disso, ele destacou que sua missão é "fazer esse projeto avançar muito mais", em referência ao projeto do governo vigente.

"Temos um caminho que une desenvolvimento econômico com desenvolvimento social e precisamos avançar", destacou, mencionando nome dos candidatos petistas à Presidência e ao Senado.

Trajetórias

Segundo a entrar no horário eleitoral, Capitão Wagner (União) também destacou o início da sua trajetória, relembrando que começou a trabalhar ainda na adolescência e pontuando conquistas através da dedicação aos estudos, com uma entrada do seu pai para destacar os feitos.

Durante a propaganda, ele utilizou o espaço para apontar a neutralidade sobre a polarização política, enfatizando que "vai dialogar com qualquer presidente que seja eleito". A resposta foi dada a uma eleitora que disse que não iria votar no candidato à Presidência do mesmo partido de Wagner que foi inserida na propaganda. O candidato ainda aproveitou o tempo para alfinetar a briga política entre seus adversários.

"Nesta eleição, agora mais maduro e experiente, eu vejo que nessa briga política quem perde é o cearense. Enquanto eles brigam, o crime avança, o desemprego avança. No governo meu governo, eu vou dialogar com qualquer presidente que seja eleito, de qualquer lado", frisou.

Carreira

Terceiro a se apresentar no horário eleitoral, Roberto Cláudio (PDT), relembrou sua carreira política, com destaque principalmente para a sua atuação à frente da Prefeitura de Fortaleza. Simulando um podcast, ele foi questionado sobre que mudanças faria em um eventual Governo e aproveitou o tempo para criticar pontos da ex-gestão do Estado.

Em seu tempo, destacou que sua "prioridade absoluta" vai ser acabar com a extrema pobreza no Estado, além de filas de exames e cirurgias. Quando a pauta foi Segurança Pública, Roberto foi mais incisivo ao abordar o assunto.

"A Segurança Pública do Estado foi colocada em segundo lugar nos últimos anos. Eu vou chamar essa responsabilidade para mim, para dentro do meu gabinete, porque quero devolver ao cearense o prazer de andar nas ruas sem medo", destacou.