No Ceará, Paulo Guedes faz declaração sobre o Paraguai e recebe nota de repúdio do país

Em evento no Ceará, na última sexta-feira (18), o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o "Paraguai virou o estado brasileiro mais rico". Por conta da declaração, o Ministério das Relações Exteriores do Paraguai publicou, neste sábado (19) uma nota de repúdio à fala de Guedes.

Na publicação, a chancelaria paraguaia disse que a declaração foi pouco adequada à situação. "O Paraguai é e sempre será uma nação livre, soberana e independente, e em homenagem a quem o defendeu heroicamente ao longo de sua história, essas infelizes expressões não podem ser desprezadas", diz o pronunciamento.

Declarações de Paulo Guedes no Ceará

Ainda na visita ao Ceará na última sexta (18), Guedes disse que o Paraguai havia se tornado um estado brasileiro quando se tratava de impostos e gastos. "O Paraguai virou praticamente um estado brasileiro com imposto baixo", afirmou.

"Se nós tivéssemos impostos baixos, os brasileiros não estavam indo pro Paraguai pra fazer soja, chicote elétrico. Tudo que está sendo feito lá, poderia estar sendo feito aqui e está sendo feito lá porque a gente tem imposto muito alto e o Paraguai inteligentemente baixou os impostos e virou o estado braisleiro mais rico, entre aspas, o que mais cresce", completou o ministro.

Reforma do imposto de renda

De acordo com informações do colunista Inácio Aguiar, Guedes ainda considerou “pouco inteligente” a articulação de um grupo de empresários brasileiros contra a atual reforma do Imposto de Renda que tramita no Congresso Nacional.

Ele defendeu o modelo sugerido pelo governo federal de um imposto sobre lucros e dividendos, cuja base seria 15% retido na fonte.