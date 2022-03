No Ceará, Paulo Guedes segue linha de Bolsonaro e faz ameaça sobre mudança de governo na Eleição

Em palestra para empresários cearenses nesta sexta-feira (18), o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que considerou “pouco inteligente” a articulação de um grupo de empresários brasileiros contra a atual reforma do Imposto de Renda que tramita no Congresso Nacional. Ele defendeu o modelo sugerido pelo governo federal de um imposto sobre lucros e dividendos, cuja base seria 15% retido na fonte.

Ao abordar o tema, em tom de ameaça, o ministro da Economia disse aos empresários que caso o presidente Bolsonaro perca a eleição, o governo que entrar deverá fazer “pior” em relação ao tema.

Guedes argumentou que o governo Bolsonaro quer que os empresários e cidadãos paguem menos impostos, “mas que paguem”. Todas as ações do governo, disse ele, são no sentido de garantir que não vai haver aumento de impostos neste momento.

Durante o evento, Paulo Guedes fez uma defesa do governo atual e disse que a gestão comandado por ele na economia tem mudado a diretriz da Economia. “Agora, o protagonista do sistema econômico brasileiro é o setor privado”, disse o ministro.

A intervenção foi cheia de recados e ironias políticas. O ministro criticou por e exemplo, a união política entre o ex-presidente Lula e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckimin.

Além disso, ele fez duras críticas aos governos anteriores que, segundo ele, destruíram o poder de investimento do poder público com má gestão e corrupção. “Passou uma nuvem de gafanhotos pelo País. Quebraram tudo. Nós estamos reconstruindo”, declarou.