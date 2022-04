"Não estamos impondo, mas nossa preferência é por Izolda Cela", diz José Guimarães

Vice-presidente nacional do PT, o deputado federal José Guimarães (PT) defendeu publicamente, pela primeira vez, o nome da governadora Izolda Cela (PDT) como cabeça da chapa governista para o Governo do Ceará. "Não estamos impondo nada, mas nossa preferência é por Izolda Cela", escreveu no Twitter o parlamentar.

A mensagem do petista ocorre um dia após um encontro promovido pela mandatária com a base legislativa na Assembleia e na Câmara dos Deputados. A reunião ocorreu no Palácio da Abolição.

Guimarães é uma das principais lideranças petistas do Ceará e lidera o grupo majoritário do PT-CE e um dos maiores defensores da manutenção da aliança entre PT e PDT no Ceará. Já Izolda Cela foi anunciada como pré-candidata pelo PDT ainda no ano passado.

Disputa interna

Além dela, completam a lista o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), o deputado federal Mauro Filho (PDT) e o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão (PDT).

Izolda assumiu o Governo do Ceará no último dia 2 de abril, tornando-se a primeira mulher a comandar o Executivo do Ceará. Aliados do PDT no Estado, como o PT e o MDB, defendem que Izolda dispute a reeleição (já que está no comando do Governo) neste ano.

Essas siglas também têm restrições a nomes como o do ex-prefeito de Fortaleza, que já disputou pleitos com Eunício Oliveira (MDB) e Luizianne Lins (PT), por exemplo.