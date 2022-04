PT acena para Izolda Cela na primeira reunião com parlamentares

A governadora Izolda Cela (PDT) reuniu, nesta segunda-feira (25), parlamentares da Assembleia Legislativa e da Câmara dos Deputados para o primeiro encontro desde a oficialização da pedetista como titular do Executivo.

O encontro já era tradicional com o ex-governador Camilo Santana. A visita dos aliados, no entanto, rendeu uma mensagem clara para a conjuntura eleitoral.

Pré-candidata à reeleição, Izolda sorri, na foto, com parlamentares do PT. Questionado, um deputado petista que posa para a foto declarou à coluna que o registro "nem precisa de legenda".

O que o parlamentar diz nas entrelinhas é que está cada vez mais explícita a preferência do PT pelo nome de Izolda à sucessão estadual. Nos bastidores, a informação que circula é que, entre os pedetistas, a governadora é quem reúne as melhores condições para unir a base em torno da disputa eleitoral.

O próprio ex-senador Eunício Oliveira (MDB) já fez declarações elogiosas à governadora, admitindo a possibilidade de apoio ao nome dela para outubro.

O PT, embora tenha aprovado a continuidade da aliança com o PDT, exige participação na definição do nome.

Apoio?

Na última sexta-feira (22), o colunista William Santos publicou fala do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão (PDT), sobre a sucessão estadual.

Durante evento em Coreaú, na região Norte do Estado, o pedetista desejou sabedoria à chefe do Executivo "ao longo do seu mandato, nos nove meses e, se Deus quiser, mais quatro anos aí à frente do Governo do Estado do Ceará".

Evandro completou com um "aparte". "Dizem que a gente fala o que o coração está sentindo, não é isso, gente? Só esse parêntese", colocou.

A fala do pré-candidato já repercute nos bastidores. Há pedetistas acreditando no apoio do deputado à candidatura da governadora, apesar de nada disso ter ficado explícito.