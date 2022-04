Em meio a embates, Izolda Cela recebe deputados estaduais e federais cearenses em almoço

A governadora Izolda Cela (PDT) recebe, nesta segunda-feira (25), no Palácio Abolição, as bancadas estadual e federal de deputados cearenses. A gestora promove um almoço de aproximação com sua base aliada. Esta será a primeira vez que, no exercício do cargo, a governadora reúne os parlamentares.

O encontro acontece na sede do governo estadual em meio a uma temperatura elevada nos bastidores por conta da sucessão estadual, com trocas de declarações e movimentações antecipadas em relação à eleição de outubro.

O PDT tem quatro pré-candidatos: a própria Izolda, o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, o deputado federal Mauro Filho e o presidente da Assembleia, Evandro Leitão. Até o momento, entretanto, os nomes da governadora e do ex-gestor de Fortaleza se destacam.

Nos bastidores, a troca de declarações, mesmo que indiretamente, está causando desconforto no Palácio Abolição e em lideranças do grupo governista.

Os movimentos começaram em março quando o prefeito de Fortaleza, José Sarto, declarou apoio ao nome de Roberto Cláudio, pegando parte do grupo político que está no poder de surpresa por conta da antecipação dos fatos eleitorais.

Na oportunidade, o então governador Camilo Santana (PT) se apressou a responder a declaração, dizendo tratar-se de uma visão “pessoal” de Sarto, aliado dele.

Repetição dos embates

Desde então, toda semana, episódios novos têm movimentado o cenário político local na base aliada. Além de nome do PDT, a ofensiva conta com contra-ataques de lideranças do PT. Mesmo entendendo que há prioridade para o PDT indicar o candidato, os petistas querem influir no nome a ser escolhido.

No almoço desta segunda-feira (25), a governadora busca se aproximar dos parlamentares que formam a sua base aliada na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados. Izolda tem dito que o foco total agora é na gestão do governo, mas ela vai precisar mostrar habilidade política para conter os ânimos até que chegue o período formal para a definição das candidaturas.