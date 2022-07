Morre Zé Firmino, ex-prefeito de Viçosa do Ceará, aos 64 anos

Morreu na manhã desta quinta-feira (28) o ex-prefeito de Viçosa do Ceará Zé Firmino, que era filiado ao MDB. A informação foi confirmada pela Prefeitura Municipal, mas a causa do falecimento ainda não foi informada.

Zé Firmino foi eleito prefeito de Viçosa nas Eleições 2020, mas teve mandato cassado após julgamento no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE), e novas eleições foram convocadas no município. Ele foi eleito prefeito de Viçosa ainda em 2004 e reeleito em 2016 e 2020.

A governadora Izolda Cela (sem partido) lamentou a morte do ex-prefeito e destacou o legado dele na política cearense.

"Zé Firmino deixou um legado de realizações em Viçosa do Ceará, importantes para o desenvolvimento do município. Meus sentimentos a todas e todos!", escreveu a chefe do Executivo.

O ex-governador Camilo Santana (PT) disse ter recebido a notícia com pesar. "Como gestor municipal, Zé Firmino foi fundamental para o crescimento e desenvolvimento da cidade. Meus sentimentos a todos os familiares e amigos", escreveu.

Presidente do MDB Ceará, o ex-senador Eunício Oliveira também prestou homenagens. "A cidade de Viçosa perde um homem que devotava um amor imenso por seu torrão natal e que dedicou sua vida a fazer o bem, e eu perco um grande e querido amigo", escreveu.





O atual prefeito de Viçosa, Franci Rocha, também se manifestou sobre o falecimento de Zé Firmini.

"Não temos palavras para expressar os nossos sentimentos. Pedimos a Deus que conforte o coração de familiares e amigos neste momento de profunda dor", diz a nota da Prefeitura.

"Pra quem conviveu de perto, sabe que, com ele, a aliança era de amizade firmada na rocha. Mais que um líder político, um grande amigo. Meu mais sincero pesar a toda família viçosense pela irreparável perda", escreveu o deputado estadual João Jaime, que faz parte do mesmo grupo político.

O prefeito Dr. Luiz Menezes, de Tianguá, e o Presidente da Câmara do município, Claudoelder Vasconcelos, também se solidarizaram.

Ainda não foram divulgadas informações sobre o sepultamento.

