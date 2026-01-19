Morre ex-prefeito de Paramoti (CE) Roberto Girão

Morreu nesta segunda-feira (19) o ex-prefeito e ex-vice-prefeito da cidade de Paramoti, no Ceará, Roberto Girão de Oliveira. Ele atuou à frente da gestão nos anos de 1971 e 1972. Foi também vice-prefeito entre os anos de 1967 e 1970.

Nas redes sociais, a atual prefeita da cidade, Telvânia Braz, anunciou luto de três dias na cidade, em homenagem ao ex-prefeito.

"Expresso meus mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos por esta irreparável perda. Que Deus seja o amparo e o consolo de todos neste momento de dor. Descanse em paz, senhor Roberto Girão", escreveu a chefe do Executivo municipal.

Câmara lamenta morte

A Câmara de Vereadores também lamentou publicamente o falecimento de Girão, que ainda foi vice-prefeito do município.

"Neste momento de dor, expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, rogando a Deus que conforte seus corações e lhes dê forças para superar essa irreparável perda", postou a Casa Legislativa.