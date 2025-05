Morre ex-deputado Leorne Belém, aos 87 anos

O ex-deputado quixeramobinense Leorne Menescal Belém de Holanda morreu em Fortaleza, nesta quinta-feira (29), aos 87 anos. O falecimento foi comunicado nas redes sociais da Prefeitura de Quixeramobim, que decretou luto de três dias. Não foi dita a causa da morte.

"Leorne foi uma das grandes figuras da política cearense, com mandatos como deputado estadual e federal, sempre marcado pelo compromisso com o serviço público", lamentou, em nota, a gestão municipal, comandada por Cirilo Pimenta (PSB).

O ex-deputado era formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e se destacou na política por atuar em defesa da educação e do desenvolvimento regional. Tanto que, em homenagem a ele, a escola agrícola do município onde nasceu leva seu nome.

"Nos solidarizamos com familiares, amigos e todos que conviveram com esse importante cidadão quixeramobinense, cujo legado seguirá presente na história do município e do Ceará", finaliza a nota da prefeitura.

O deputado federal José Guimarães (PT) também manifestou pesar pela morte do político. "Leorne sempre foi uma figura prestativa, comprometida com as causas do povo e um defensor incansável de sua terra natal e de toda a região. Sua trajetória deixa um legado de amor pelo Ceará e pela vida pública", escreveu no Instagram.

Mandatos

Leorne foi deputado estadual do Ceará duas vezes consecutivas, de 1971 a 1975 e de 1975 a 1979.

Logo depois, ele cumpriu dois mandatos como deputado federal.