Moraes vota para tornar Eduardo Bolsonaro réu por coação

Saiba o que pode acontecer com o político e por quais crimes é acusado.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Imagem mostra o deputado federal Eduardo Bolsonaro.
Legenda: Anteriormente, parlamentar classificou a denúncia como "fajuta" e afirmou viver sob a jurisdição norte-americana.
Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil.

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) começou a julgar a denúncia contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), nesta sexta-feira (14), pelo crime de coação no curso do processo — quando alguém tenta intimidar, pressionar ou interferir em investigações, ou ações judiciais. Primeiro a votar por ser o relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes foi favorável ao recebimento da denúncia e tornar Eduardo réu.

"Na presente fase de cognição restrita, há prova da materialidade e indícios razoáveis e suficientes de autoria nas condutas de Eduardo Nantes Bolsonaro", escreveu Moraes. 

Segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) articulou, nos Estados Unidos, sanções contra o Brasil e autoridades locais para influenciar o julgamento do pai, condenado em setembro a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe.

Aliado do parlamentar, o empresário Paulo Figueiredo também foi alvo de denúncia, mas será julgado em outra ocasião. As informações são dos portais Uol e BBC Brasil

Como funciona o julgamento?

O julgamento começou às 11h no plenário virtual da Corte e está previsto para seguir até 25 de novembro. 

Essa é a fase inicial do processo contra Eduardo Bolsonaro. Nessa etapa, a Primeira Turma do STF analisa se aceita ou não a denúncia da PGR. 

Até o fim do prazo, os ministros Alexandre Moraes (relator), Cristiano Zanin, Flávio Dino e Cármen Lúcia devem apresentar eletronicamente seu voto. 

Luiz Fux também integrava à Primeira Turma, mas recentemente pediu transferência para a Segunda Turma, que estava com uma cadeira vaga devido à aposentadoria de Roberto Barroso.

O que pode acontecer com Eduardo Bolsonaro?

Se a denúncia for recusada pela maioria dos ministros, o processo contra o filho de Bolsonaro será encerrado. 

No entanto, caso seja aceita, Eduardo se tornará réu, dando início a um processo criminal que pode resultar na condenação ou absolvição dele

Se condenado pelo crime, o parlamentar pode ser sentenciado a pena de 1 a 4 anos de prisão, além de multa

O que diz a denúncia da PGR?

O deputado federal Eduardo Bolsonaro e o blogueiro Pedro Figueiredo foram denunciados pelo crime de coação no curso do processo.

A PGR entendeu que o parlamentar atuou em conjunto com o governo de Donald Trump, dos Estados Unidos, para impor sanções e tarifas ao Brasil e a autoridades brasileiras como uma forma de represália pelo julgamento da trama golpista em que Jair Bolsonaro foi condenado.

Em território norte-americano desde fevereiro, Eduardo pediu licença do mandato como deputado no Congresso em março. Apesar de o período de afastamento já ter encerrado em julho, ele ainda não retornou.

Eduardo nega crime

Em nota anterior à BBC, Eduardo e Paulo classificaram a denúncia da PGR como "fajuta" e afirmaram que vivem sob a jurisdição norte-americana, logo isso garantiria a eles o direito de "peticionar ao governo para corrigir abusos e injustiças". 

"⁠A mera criminalização do exercício de um direito constitucional em outra jurisdição configura prática de repressão transnacional", argumentaram em nota ao portal.

"Quem adere a esse tipo de conduta sujeita-se às mesmas penalidades e aprofunda ainda mais a crise entre Brasil e Estados Unidos.

