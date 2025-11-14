Moraes vota para tornar Eduardo Bolsonaro réu por coação

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) começou a julgar a denúncia contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), nesta sexta-feira (14), pelo crime de coação no curso do processo — quando alguém tenta intimidar, pressionar ou interferir em investigações, ou ações judiciais. Primeiro a votar por ser o relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes foi favorável ao recebimento da denúncia e tornar Eduardo réu.

"Na presente fase de cognição restrita, há prova da materialidade e indícios razoáveis e suficientes de autoria nas condutas de Eduardo Nantes Bolsonaro", escreveu Moraes.

Segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) articulou, nos Estados Unidos, sanções contra o Brasil e autoridades locais para influenciar o julgamento do pai, condenado em setembro a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe.

Aliado do parlamentar, o empresário Paulo Figueiredo também foi alvo de denúncia, mas será julgado em outra ocasião. As informações são dos portais Uol e BBC Brasil.

Como funciona o julgamento?

O julgamento começou às 11h no plenário virtual da Corte e está previsto para seguir até 25 de novembro.

Essa é a fase inicial do processo contra Eduardo Bolsonaro. Nessa etapa, a Primeira Turma do STF analisa se aceita ou não a denúncia da PGR.

Até o fim do prazo, os ministros Alexandre Moraes (relator), Cristiano Zanin, Flávio Dino e Cármen Lúcia devem apresentar eletronicamente seu voto.

Luiz Fux também integrava à Primeira Turma, mas recentemente pediu transferência para a Segunda Turma, que estava com uma cadeira vaga devido à aposentadoria de Roberto Barroso.

O que pode acontecer com Eduardo Bolsonaro?

Se a denúncia for recusada pela maioria dos ministros, o processo contra o filho de Bolsonaro será encerrado.

No entanto, caso seja aceita, Eduardo se tornará réu, dando início a um processo criminal que pode resultar na condenação ou absolvição dele.

Se condenado pelo crime, o parlamentar pode ser sentenciado a pena de 1 a 4 anos de prisão, além de multa.

Veja também PontoPoder STF encerra julgamento de recursos de Bolsonaro nesta sexta (14) PontoPoder Derrite apresenta nova versão do Projeto Antifacção, e Motta adia votação a pedido de governadores

O que diz a denúncia da PGR?

O deputado federal Eduardo Bolsonaro e o blogueiro Pedro Figueiredo foram denunciados pelo crime de coação no curso do processo.

A PGR entendeu que o parlamentar atuou em conjunto com o governo de Donald Trump, dos Estados Unidos, para impor sanções e tarifas ao Brasil e a autoridades brasileiras como uma forma de represália pelo julgamento da trama golpista em que Jair Bolsonaro foi condenado.

Em território norte-americano desde fevereiro, Eduardo pediu licença do mandato como deputado no Congresso em março. Apesar de o período de afastamento já ter encerrado em julho, ele ainda não retornou.

Eduardo nega crime

Em nota anterior à BBC, Eduardo e Paulo classificaram a denúncia da PGR como "fajuta" e afirmaram que vivem sob a jurisdição norte-americana, logo isso garantiria a eles o direito de "peticionar ao governo para corrigir abusos e injustiças".

"⁠A mera criminalização do exercício de um direito constitucional em outra jurisdição configura prática de repressão transnacional", argumentaram em nota ao portal.

"Quem adere a esse tipo de conduta sujeita-se às mesmas penalidades e aprofunda ainda mais a crise entre Brasil e Estados Unidos.