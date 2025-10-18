Diário do Nordeste
Lula defende 'doutrina latino-americana' e rejeita 'fala grossa' de estrangeiros

Presidente defendeu a independência da América Latina em meio a contexto de embate com os Estados Unidos

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Lula sorri durante evento oficial, com bandeiras do Brasil ao fundo.
Legenda: Durante o momento, o presidente brasileiro também falou sobre a importância da autonomia das mulheres.
Foto: Ricardo Stuckert/PR.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse querer formar “uma doutrina latino-americana”, para que a América Latina seja um "continente independente". Além disso, ele demonstrou o desejo de que "nunca mais um presidente de outro país ouse falar grosso com o Brasil".

O discurso foi feito na manhã deste sábado (18), para estudantes de cursinhos populares em São Bernardo do Campo.

Durante o momento, Lula anunciou a ampliação da Rede Nacional de Cursinhos Populares (CPOP) para o ano que vem, com o objetivo de atender estudantes que querem ingressar na universidade. 

Além do presidente, estavam presentes os ministros da Educação, Camilo Santana, e da Fazenda, Fernando Haddad.

"Nós também fizemos a Universidade da América Latina em Foz do Iguaçu. A gente quer formar uma doutrina latino-americana com professor latino-americano, com estudantes latino-americanos, para que a gente possa sonhar que esse continente um dia vai ser independente, que nunca mais um presidente de outro país ouse falar grosso com o Brasil, porque a gente não vai aceitar"
Lula
Presidente do Brasil

A declaração veio em meio a negociações entre Brasil e Estados Unidos sobre o tarifaço. Desde agosto deste ano, o governo do presidente norte americano Donald Trump impôs tarifas de 50% para a importação de uma série de produtos brasileiros. 

Segundo Trump, a medida é uma resposta, principalmente, à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe. Frente a esse cenário, Lula tem reforçado o discurso sobre soberania nacional. 

Outro embate entre os presidentes diz respeito à fala de Trump sobre a Venezuela. O presidente norte americano afirmou, na última quarta-feira (15), ter autorizado operações secretas da CIA em território venezuelano, e disse estar estudando ataques terrestres contra cartéis de drogas do país.

Segundo o g1, Lula planeja comentar a crise em encontro presencial que deve ter com Trump ainda neste ano, rebatendo que uma intervenção militar americana na Venezuela poderá desestabilizar toda a região.

Durante o momento, o presidente brasileiro também falou sobre a importância da autonomia das mulheres. Com a aposentadoria do ministro Luís Roberto Barroso, Lula está sendo cobrado por diferentes setores da sociedade para indicar uma mulher para a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal (STF).

Com R$ 100 milhões de investimento, CPOP chega a 500 cursinhos populares em 2026

De acordo com o ministro Camilo Santana, durante o evento deste sábado, 384 cursinhos populares estão sendo apoiados pelo Ministério da Educação e pelo Governo Federal

Além disso, foi anunciado novo edital para ser aberto em dezembro, chegando a 500 cursinhos em todo o Brasil. 

Segundo nota do Governo, com investimento total de R$ 74 milhões, os 384 cursinhos populares atuais atendem cerca de 12,1 mil estudantes no País. Já o novo edital prevê R$ 100 milhões de investimento.

A rede de cursinhos populares foi criada por decreto presidencial em março deste ano. Nesse primeiro edital, cada cursinho recebeu até R$ 163,2 mil para pagamento de profissionais, além de auxílio-permanência de R$ 200 mensais para até 40 alunos por unidade, segundo informações do Governo.

 
Lula sorri durante evento oficial, com bandeiras do Brasil ao fundo.
