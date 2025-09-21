Lula embarca em primeira viagem aos EUA após tarifaço; veja detalhes

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarcou neste domingo (21) para Nova York, nos Estados Unidos, onde vai discursar na abertura do debate de líderes da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), na próxima terça-feira (23).

É a primeira viagem do presidente para os EUA desde que Donald Trump implementou tarifa de 50% sobre produtos brasileiros.

"Sigo agora para Nova York, onde representarei o Brasil na 80ª Assembleia Geral da ONU. Estarei presente em encontros importantes sobre o fortalecimento da democracia, o enfrentamento da crise climática e a defesa do multilateralismo", disse Lula em rede social.

A expectativa é de que Lula envie mensagens ao presidente dos EUA durante sua fala no evento, com falas em defesa da soberania do Brasil e críticas ao tarifaço.

A assembleia ocorre entre os dias 22 e 24 de setembro em Nova York. Lula será acompanhado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e por outros ministros e especialistas que integram a comitiva.

Como tradição desde 1955, o Brasil será o primeiro Estado-membro a discursar na abertura do debate geral.

Lula falará na terça de manhã, logo após os discursos do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e da presidente da 80ª assembleia geral, Annalena Baerbock.

Além de apresentar prioridades da política externa brasileira, o presidente deve participar de encontros que discutem desde o cenário na Palestina até a crise climática, em preparação para a 30ª Conferência da Organização das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (COP30), que ocorre em Belém em novembro.

Com informações da Agência Brasil