Luisa Cela retorna ao PT após se filiar ao PSB para tentar vaga de vice na chapa de Evandro

Pouco mais de um ano após se filiar ao PSB, a secretária de Cultura do Ceará, Luisa Cela, retornou ao PT neste domingo (9). A ida para o partido liderado pelo senador Cid Gomes (PSB) aconteceu em meio as tratativas eleitorais para a definição da candidata a vice-prefeita de Fortaleza na chapa encabeçada por Evandro Leitão (PT).

Luisa Cela deitou a sigla petista e desembarcou no PSB no mesmo momento em que transferiu o domicílio eleitoral de Sobral para Fortaleza. Ela também chegou a ser exonerada do comando da Secretaria de Cultura pelo governador Elmano de Freitas (PT).

Contudo, a disputa pela vaga de vice acabou sendo vencida pelo PSD, que indicou a então deputada estadual Gabriella Aguiar (PSD) para a chapa que venceu a eleição para a Prefeitura de Fortaleza em 2024.

Ao PontoPoder, Luisa Cela explicou, nesta segunda-feira (10), durante agenda na Câmara Municipal, que o retorno às fileiras petistas tem relação com a "história política" dela e pelo alinhamento com "as pessoas com quem eu construo a militância".

"Eu fui, boa parte da minha vida, filiada ao Partido dos Trabalhadores, fiz uma mudança e agora decidi retornar pelas relações, pela minha história política, o campo que eu articulo, as pessoas com quem eu construo militância, (estão) boa parte no PT. Então, depois de muitas conversas e também alinhamentos, eu decidi retornar pro Partido dos Trabalhadores, que é onde meus pares de militância e luta política estão". Luisa Cela Secretária de Cultura do Ceará

Ela reforça ainda que o PSB integra "o mesmo projeto político" do PT. "Então, a gente segue junto", reforça. Ela reforçou ainda Cid Gomes, a ex-governadora Izolda Cela (PSB) e o presidente do PSB Ceará, Eudoro Santana, como "fontes de inspiração".

Candidatura em 2026

Indagada sobre a possibilidade de uma candidatura em 2026, Luisa Cela desconversou. "Estou, neste ano, focada nos trabalhos da Secretaria", disse, ressaltando ainda que esse foi um pedido do próprio governador.

"O governador Elmano tem pedido essa ênfase dos secretários em finalizar os compromissos. (...) Tem ainda muito trabalho até virar esta pauta de eleição. E aí depois a gente fala sobre isso", completou.